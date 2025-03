Linha cronológica desapareceu do Google Maps e utilizadores estão a ficar preocupados

Os utilizadores do Google Maps estão a ser alvo de um novo problema. Todos os dados que foram recolhendo ao longo dos anos desapareceram do smartphone e a sua Linha cronológica está assim vazia e sem informação. Sabia-se que iam haver mudanças, mas não se esperava serem tão radicais. Claro que os utilizadores estão preocupados e querem uma resposta da Google.

Em dezembro, o Google Maps lançou a alteração do histórico de localização da Linha cronológica no dispositivo. Esta é uma mudança importante, mas que ainda não aconteceu. Ainda assim, no último dia, alguns utilizadores reportaram que a sua Linha cronológica do Google Maps desapareceu.

Para alguns destes utilizadores, abrir a Timeline no menu da conta do Google Maps no smartphone apresenta apenas uma mensagem. Esta diz que “Nenhuma visita para este dia”, sendo o que aparece em todas as datas verificadas. Esta situação remonta a anos, com a Linha do Tempo do Google Maps aparentemente apagada.

Em particular, estes utilizadores destacam-se por terem migrado para o histórico de localização no dispositivo, conforme instruído pela Google. Também não ativaram a eliminação automática dos dados nas suas contas. Embora “A Linha cronológica está ativada” apareça no canto do mapa, também não há dados de recentes.

Houve dezenas de relatos nas últimas 24 horas. Da nossa parte, os dispositivos/Contas Google que verificámos hoje não estão a apresentar este problema. Não é claro o quão generalizado é este problema e se os dados do histórico de localização foram realmente eliminados ou se existe um bug na apresentação da informação.

Em 2023, a Google anunciou que o histórico de localização do Maps seria transferido para o smartphone em vez de ser armazenado na cloud. Esta abordagem local e num único dispositivo visa melhorar a privacidade do utilizador. Estes têm até 9 de junho para seguir o novo processo de configuração ou perderão estes dados.

No entanto, existe um sistema de cópia de segurança e transferência quando adquire um novo dispositivo. As pessoas que hoje perdem dados não conseguem aceder a este backup, sendo “apagar” a única opção. Espera-se este problema seja resolvido pela Google e que assim a Linha cronológica dos utilizadores volte ao Google Maps.