Pixel 9a ainda não saiu e já há YouTubers a analisá-lo!

O lançamento do Pixel 9a parece estar iminente. Depois de uma série constante de fugas de informação, pelo menos dois YouTubers já analisaram o dispositivo antes do seu anúncio oficial.

Os canais The Mobile Central e Sahil Karoul tiveram acesso ao novo smartphone da Google e publicaram análises que confirmam muitos dos detalhes que têm vindo a ser divulgados desde a chegada do Pixel 8a.

Alterações visuais marcantes no Pixel 9a da Google

Uma das mudanças mais notórias no Pixel 9a é a remoção do icónico módulo de câmara da Google, optando agora por um design em que as câmaras estão praticamente niveladas com a traseira em plástico do smartphone.

A estrutura em alumínio e a parte frontal mantêm uma aparência familiar para quem já utilizou um Pixel 9. No entanto, há diferenças no ecrã: o 9a inclui um painel de 6,3 polegadas com resolução 1080p, mas apresenta margens ligeiramente maiores.

Câmaras e desempenho com IA

Uma das principais razões para escolher um Pixel em detrimento de outros smartphones Android económicos é o acesso às funcionalidades exclusivas de câmara e IA da Google, impulsionadas pelos processadores Tensor.

De acordo com as análises, o Pixel 9a virá equipado com o Tensor G4 e incluirá um sensor principal de 48 megapíxeis e uma câmara ultra grande angular de 13 megapíxeis. O desempenho fotográfico parece estar alinhado com o do Pixel 9, mas a gravação de vídeo apresenta fragilidades em condições de pouca luz.

Cores e possível data de lançamento

O dispositivo deverá ser lançado em várias cores: roxo-claro ("Iris"), preto ("Obsidian"), rosa("Peony") e branco ("Porcelain"). Nos vídeos publicados, apenas os modelos roxo e branco foram exibidos, mas tudo indica que as restantes opções também estarão disponíveis no mercado.

A Google apresentou o Pixel 8a uma semana antes da conferência de programadores I/O em 2023, pelo que um anúncio do Pixel 9a em março seria um pouco antecipado face ao habitual.

No entanto, esta previsão alinha-se com a data de lançamento de 19 de março que foi avançada pelo Android Headlines. Tudo aponta para que o novo smartphone da Google esteja prestes a ser oficializado.

