BYD está a considerar a Alemanha para a sua terceira fábrica na Europa

A BYD está a expandir a sua presença na Europa com a construção de duas fábricas, uma na Hungria, em Szeged e outra na Turquia, nos arredores de Manisa. Além disso, a BYD considera a Alemanha como potencial localização para uma terceira fábrica, embora a decisão final ainda não tenha sido anunciada.

BYD quer mais produção na Europa

O gigante chinês dos veículos elétricos BYD está a considerar a Alemanha para uma possível terceira fábrica de montagem na Europa. Estas informações partiram de uma fonte familiarizada com o assunto à Reuters, depois de a maior economia e mercado automóvel da região se ter oposto às tarifas da UE sobre os veículos elétricos fabricados na China no ano passado.

Os fabricantes de automóveis chineses estão a tentar instalar unidades de produção e fábricas de montagem na Europa, uma vez que procuram vender mais carros de baixo custo na região para desafiar os concorrentes europeus, à medida que a procura abranda na China, o maior mercado automóvel do mundo.

Querem também evitar as tarifas de importação que a UE impôs aos veículos elétricos fabricados na China no ano passado.

A vice-presidente executiva Stella Li disse numa entrevista no início deste mês ao Automobilwoche que a BYD estava a considerar uma terceira instalação para servir o mercado europeu nos próximos dois anos - para além das duas que está a construir na Hungria e na Turquia - mas não disse onde.

A fonte disse que a Alemanha é a principal escolha da BYD, embora o assunto esteja a ser questionado internamente devido aos elevados custos laborais e energéticos do país, à baixa produtividade e à pouca flexibilidade. Ainda não foi tomada qualquer decisão final.

A fonte não quis ser identificada por não estar autorizada a falar com os meios de comunicação social.

A BYD não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Chineses procuram fábricas da VW que estão a fechar

A empresa está a considerar a Europa Ocidental para uma terceira fábrica porque quer construir o reconhecimento da marca e a aceitação entre os clientes europeus como um fabricante local, disse a fonte.

Mas a empresa também está a aderir a uma diretiva de Pequim para não investir em países que apoiaram as tarifas de importação, disse a fonte. Isto significa que a BYD está atualmente a fazer descontos em alguns países membros da UE, incluindo a Itália e a França, porque estes apoiaram as tarifas, acrescentou a fonte.

A Reuters noticiou em janeiro que as autoridades chinesas e os construtores automóveis estão a examinar algumas fábricas alemãs que deverão encerrar, nomeadamente as da Volkswagen.

O partido democrata-cristão, que deverá liderar o próximo governo alemão, comprometeu-se a reduzir os impostos sobre as empresas e a atrair trabalhadores qualificados, e está particularmente interessado em apoiar o sector automóvel, que é o maior gerador de receitas do país.

No entanto, opõe-se aos subsídios estatais, algo a que a coligação do chanceler Olaf Scholz recorreu frequentemente durante o seu mandato, nomeadamente quando disponibilizou cerca de 10 mil milhões de euros para uma fábrica da Intel que, entretanto, foi adiada por anos.

A forma como os países individuais se mostrarem “pró-China” nos próximos anos será decisiva, disse a fonte, acrescentando que a decisão final sobre uma terceira fábrica também dependerá do desempenho das vendas da BYD na Europa e da utilização da capacidade das fábricas húngara e turca.

A unidade da BYD na Hungria deverá iniciar a produção em outubro, enquanto a fábrica na Turquia deverá entrar em funcionamento em março de 2026. Quando estiverem totalmente operacionais, terão uma capacidade de produção total de 500 000 automóveis por ano.

Para além dos veículos elétricos, a BYD está também a apostar na tecnologia híbrida para a sua expansão europeia.

De acordo com as estimativas da S&P Global Mobility, as vendas da BYD na Europa mais do que duplicarão este ano para 186.000 unidades, contra 83.000 unidades em 2024, e deverão aumentar ainda mais para pouco menos de 400.000 unidades até 2029.

