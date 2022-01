O Chrome da Google é há muito tempo o browser que marca a Internet e que a domina de forma única. Esta proposta está no topo da lista dos mais usados e dificilmente irá perder esta posição nos próximos anos.

Esta proposta da Google acaba de atingir mais um marco histórico, mostrando que está para se manter nesta posição. A versão do Chrome atingiu finalmente os 3 dígitos e está agora no número 100.

O Chrome é um marco da Internet

Apresentado em 2008, o Chrome conquistou a Internet e todos os que a visitam de forma diária. Não se limita a um sistema e está presente em todas as propostas, desde o Windows, Android, Linux, macOS e é a base do ChromeOS.

A importância deste browser da Google tão grande que é hoje a base de quase todas as propostas que encontramos na Internet. Assim, é normal vermos o Edge, o Opera, o Vivaldi ou o Brave assumirem tudo o que este apresenta para os padrões da Internet.

Browser domina totalmente a Internet

Dado o seu constante desenvolvimento, é normal que os números de versão não abrandem e que cada vez sejam mais elevados. A materializar esta constante evolução surgiu agora um marca importante. O Chrome atingiu finalmente a versão 100.

Esta não é uma versão particularmente recheada de novidades, mas certamente será importante. A Google terá um problema associado a esta numeração, que está já identificado e que deverá ser resolvido muito em breve. Em causa está o acesso a muitos sites da Internet se não for tratado.

100 é a versão que a Google apresentou

Por agora estamos a algumas versões de ter esta versão acessível a todos. A Google apresentou apenas agora no Chrome Canary, mas os ciclos de desenvolvimento rápido apontam para que o Chrome 100 chegue já no próximo mês de março, perto do final.

Esta é atualmente uma das propostas mais interessantes e mais usadas em várias frentes. Para além dos utilizadores que estão convencidos das suas vantagens, há toda uma legião de browsers que faz uso desta proposta da Google para a Internet.