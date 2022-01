O passado da Microsoft mostra que esta teve um papel importante no campo dos smartphones. Com o seu sistema próprio, a gigante do software quis dominar o mercado e para isso conseguiu puxar a si a Nokia e todos os seus ativos.

A verdade é que este cenário acabou por morrer e a Microsoft focou-se noutras áreas mais importantes. Agora, e fruto de uma fuga de informação, surgiu o que era o sistema herdeiro do Windows Phone. Falamos do Andromeda OS, que esteve para vir a público com o Surface Duo.

Microsoft criou o herdeiro do Windows Phone

Ao preparar o Surface Duo, a Microsoft quis apostar nos seus sistemas. Este smartphone com dois ecrãs, mas não dobrável, acabou por ser lançado com o Android, mas não sem antes surgirem rumores do Andromeda OS.

Esta proposta da Microsoft acabou por não se tornar real, mas isso não impediu de surgirem algumas versões de testes. Estas estiveram limitadas aos funcionários da gigante do software, mas agora acabou ser revelada uma destas versões de testes.

Novidades do Andromeda OS ficaram no Android

O que o site Windows Central revelou acaba por mostrar tudo o que a Microsoft conseguiu criar para esta versão. Destacam-se vários elementos e que iriam melhorar ainda mais o Windows Phone, que acabou por morrer com o tempo e com a falta de desenvolvimento da Microsoft.

Um dos grandes focos parecia ser o ecrã de bloqueio. Para além da informação útil presente, havia também a possibilidade de tomar notas diretamente nesta área do Andromeda OS. Outra presença importante era a Cortana e a sua possibilidade de interação.

Surface Duo acabou por seguir outro caminho

Outra grande parte deste sistema estava focado na sua utilização e na possibilidade de usar gestos para o gerir e interagir. Estes podem ser vistos em quase todas as áreas, desde as apps até à sua interface, nos seus elementos.

Do que podemos ver, muito do trabalho realizado acabou por ser aproveitado para várias áreas. Falamos da versão Android que acabou por acompanhar o Surface Duo e até o próprio Windows 11. O Andromeda OS acabou por não se tornar uma realidade, mas todo o trabalho realizado foi aproveitado e é hoje usado em vários lados.