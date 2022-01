Dica: Jogue no seu Apple Watch o mítico Prince of Persia

O Prince of Persia é um jogo que marcou uma geração. Foi lançado em 1989 e era um clássico nas salas de máquinas de jogos arcade. Este jogo foi desenvolvido para várias plataformas, do DOS às consolas Nintendo, e hoje trazemos uma pequena dica para os utilizadores do Apple Watch também poderem jogar este mítico jogo no ecrã do seu smartwatch.

No fundo, vamos aqui juntar duas dicas, uma já falámos há umas semanas, na utilização do µBrowser, e a outra é mesmo usar a versão web do Prince of Persia.

O Apple Watch é um dispositivo muito completo, um autêntico computador de pulso. Vigia os sinais vitais, toma conta da nossa agenda, promove informação automática e liga-nos ao mundo através das suas aplicações. Não foi propriamente talhado para ser usado como "máquina de jogos", mas até isso podemos incluir nas suas opções.

Como nativamente o smartwatch não traz um browser, podemos recorrer a um navegador de terceiros, o µBrowser. Este navegador foi desenvolvido por Arno Appenzeller e pode ser adquirido pela módica quantia de 0,99€ e descarregado via App Store.

Tirando proveito do ecrã do Apple Watch, que até cresceu na última versão, na "Series 7", para os 45mm, podemos considerar que já é jogável o Prince of Persia.

Adicionar o jogo ao Apple Watch

Pois bem, vamos usar uma página que nos oferece o jogo preparado para o jogarmos no browser. Portanto, neste endereço https://princejs.com/ iremos poder jogar em qualquer dispositivos, que tenha um navegador. É isso mesmo que queremos.

Agora, temos de adicionar este endereço nos favoritos do µBrowser que será o gatilho para vermos no ecrã do relógio a página.

Como este jogo é uma versão do java incluída numa página da web, funciona relativamente bem no Apple Watch apenas com os toques no ecrã. Portanto, os movimentos terão de ser feitos conforme o movimento que queremos.

Assim, depois do jogo pronto, tem agora 60 minutos para resgatar a princesa e ser um herói. Ok, não é fácil, mas é possível. Seja como for, deixamos agora a porta aberta para muitos outros títulos disponíveis no mesmo formato.

Se tiverem em mente alguns outros bons exemplos de páginas com jogos deste tipo, deixem nos comentários.