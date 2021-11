A Google está constantemente a tentar garantir a segurança dos seus serviços e dos seus utilizadores. Para além de criar e aplicar mecanismos que elevam estes padrões, procura também dar aos utilizadores as ferramentas para se protegerem.

Com esta ideia de base, a gigante das pesquisas vai em breve tomar uma medida única e que muda radicalmente as suas contas. A partir do dia 09 de novembro, todos os utilizadores dos seus serviços vão ter de usar a validação de dois passos, tornando o smartphone numa peça essencial.

A validação de 2 fatores ou, autenticação de 2 fatores, como também é conhecida, é um mecanismos que permite uma autenticação segura, bastando ao utilizador conhecer a sua palavra passe. Este processo inicial é compensado por um segundo, onde existe uma informação que o utilizador controla.

A Google acredita que este será o mecanismo mais seguro e que quer ver a ser usado pelos seus utilizadores. Há vários anos que já podia ser ativado, mas agora o processo vai mudar e todos os utilizadores vão passar a ter ativo.

Já se sabia que a Google ia tomar este movimento, mas sempre sem ter sido revelada a sua data de entrada em funcionamento. A gigante das pesquisas revelou agora mais informação e marcou finalmente uma data. Será no dia 9 de novembro que tudo será mudado e a segurança será aumentada.

Muitos utilizadores têm já esta funcionalidade ativa e a ser usada, garantindo assim uma segurança mais elevada. O processo é simples e requer apenas o smartphone para que seja fornecida a segunda autenticação do utilizador.

Quem não quiser aguardar pela próxima semana, pode ativar a validação de dois passos. Basta aceder a este link e depois à zona Segurança. Aqui vai estar presente a opção validação de dois passos, devendo ser seguido todo o processo, que é muito simples.

Certamente que é uma mudança que irá ter muitos resistentes, mas é um passo necessário. Com a validação de dois passos a Google garante uma segurança muito mais elevada e que vai proteger os seus utilizadores de forma muito eficiente.