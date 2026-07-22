O Ministério da Educação anunciou um conjunto de medidas excecionais relacionadas com os exames finais nacionais do ensino secundário e com o acesso ao ensino superior em 2026.

Entre as novidades estão a realização de uma época extraordinária de exames, um calendário específico para estas provas, novas datas de inscrição e o alargamento da segunda fase de candidaturas ao Concurso Nacional de Acesso (CNA) ao ensino superior.

Exames nacionais 2026: o que muda?

As medidas agora divulgadas abrangem cinco áreas principais:

Realização de uma Época Extraordinária dos Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário de 2026;

Definição do calendário das provas desta época extraordinária;

Abertura do período de inscrições para os alunos que pretendam realizar estes exames;

Alargamento da 2.ª fase de candidaturas ao Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior;

Divulgação da data de afixação dos resultados do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior.

A criação desta época extraordinária pretende dar resposta a situações específicas verificadas durante o atual ano letivo, permitindo que os estudantes possam realizar ou repetir provas nacionais em condições excecionais.

Calendário e inscrições

Os alunos interessados deverão consultar o calendário oficial da época extraordinária, onde constam as datas de realização das provas e os respetivos prazos de inscrição. O cumprimento destes prazos é essencial para garantir a participação nos exames.

Além disso, foram ajustados os procedimentos do acesso ao ensino superior, com o prolongamento da segunda fase de candidaturas ao Concurso Nacional de Acesso, permitindo que os candidatos disponham de mais tempo para submeter a sua candidatura após a divulgação dos resultados dos exames.

Resultados do acesso ao ensino superior

Foi igualmente definida a data para a afixação dos resultados do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, permitindo aos candidatos conhecerem a colocação após a conclusão das várias fases do processo.

As novas datas e procedimentos deverão ser consultados pelos estudantes e encarregados de educação para evitar falhas nos prazos e garantir o normal acesso ao ensino superior em 2026.