Japão: Polícia prende homem por resumir filmes no YouTube

Se estavam com saudades das notícias insólitas que acontecem no mundo tecnológico, então cá está mais uma para nos surpreender.

De acordo com as mais recentes informações, a polícia do Japão prendeu recentemente mais um homem devido a este resumir filmes na sua conta oficial do YouTube. Um dos filmes que o utilizador revelou foi o drama sul-coreano "Parasitas". E com esta detenção sobe assim para seis o número de youtubers presos pelo mesmo motivo.

Japão prende mais um youtuber que resumia filmes na plataforma

A polícia japonesa prendeu recentemente mais um homem por este resumir alguns filmes na sua conta do YouTube. Esta é mais uma prova de que as autoridades no país estão cada vez menos tolerantes quando o assunto são infrações relacionadas com direitos de autor e, como tal, esta é assim a sexta detenção neste âmbito. As outras cinco detenções aconteceram ainda durante o ano de 2021.

Mas o caso mais recente foi então o do youtuber Yukio Takasugi, um homem de 48 anos que publicava resumos de filmes em apenas 10 minutos no seu canal designado "Fast Cinema". Um dos filmes resumidos foi o sul-coreano 'Parasitas', lançado em maio de 2019 e que ganhou o Óscar de melhor filme no ano de 2020.

De acordo com as informações, o utilizador terá sido abordado por diversas vezes pelas autoridades e chegou mesmo a falar com a comunicação social onde afirmava que não estava a fazer nada de mal.

No seu canal, Takasugi editava e narrava os filmes que tinham várias horas de duração e resumia-os então em apenas 10 minutos. O público alvo eram sobretudo pessoas que se interessavam por determinado filme, mas que não tinham tempo e/ou disposição para o ver na totalidade.

Polícia considerou que era pirataria

No entanto a polícia japonesa considerou que aquilo que o youtuber fazia era pirataria. Desta forma, rapidamente o grupo antipirataria designado Content Overseas Distribution Association (CODA) acionou o serviço da polícia contra o homem. Takasugi foi depois levado para interrogatório, ainda em dezembro do ano passado, mas apenas foi detido no dia 15 de fevereiro.

De acordo com o comunicado publicado pelo CODA, o youtuber teria começado a produzir os filmes em abril de 2020, tendo publicado cerca de 50 vídeos. Todos os meses recebia algo como 100.000 ienes, cerca de 770 euros, e ao todo terá angariado 1.500.000 ienes (~11 mil euros). Para além disso, o suspeito terá confirmado que este tipo de conduta é crime.

Ainda no documento, a entidade refere que Takasugi pedia que os seguidores pagassem 500 ienes mensais (~3,48 euros) para disponibilizar novos conteúdos daquele género de vídeos.