Google segue a Apple e reduz taxa de serviço da Google Play para 15% num novo programa

No passado ano várias empresas insurgiram-se contra a Apple e Google por causa da taxa de serviço cobrada nas lojas de aplicações. Então, em novembro, Apple reduziu a taxa de comissão da App Store para 15% num novo programa. Agora, Google segue a Apple e reduz a taxa de serviço da Google Play para 15% aos programadores que ganharam até 1 milhão de dólares em receitas durante o ano anterior.

Segundo a Google, 99% dos programadores a nível mundial que vendem bens e serviços digitais com a Play Store verão uma redução de 50% nas taxas.

A Google vem iniciar agora um programa que pretende cortar para metade a percentagem da taxa cobrada aos programadores com apps e serviços na sua Google Play. A empresa refere que tem como missão ajudar os programadores a construir um negócio sustentável. Para isso, a gigante das pesquisas diz oferecer um vasto leque de ferramentas que passam desde a plataformas de promoção dos trabalhos, até ferramentas de análise de mercado, bem como de formação.

Assim, a partir de 1 de julho de 2021, a Google irá reduzir a taxa de serviço que o Google Play recebe quando um programador vende bens ou serviços digitais para 15% no primeiro milhão de dólares de receitas conseguido em cada ano.

Conforme é referido, com esta mudança, 99% dos programadores a nível mundial que vendem bens e serviços digitais na store verão uma redução de 50% nas taxas. Estes são fundos que podem ajudar os programadores a aumentar a oferta numa fase crítica do seu crescimento, permitem contratar mais engenheiros, desenvolver a sua estrutura de marketing, aumentar a capacidade dos servidores, e muito mais.

A Google refere que embora estes investimentos sejam mais críticos quando os programadores se encontram nas fases iniciais de crescimento, a escala de uma aplicação não para quando um parceiro atinge o milhão de dólares. A empresa diz mesmo que conhece muitos relatos de empresas que depois do primeiro milhão chegaram mesmo a receitas de 2, 5 e mesmo 10 milhões de dólares por ano.

Para ajudar estas pequenas empresas de desenvolvimento de software, a Google entende que cortar em metade do valor da taxa atual será importante para os que desenvolvem jogos, independentemente do tamanho.

A Google diz que é mais uma campanha para mostrar aos programadores que a empresa ouve as suas preocupações.

O Android e o Google Play sempre ouviram os seus parceiros programadores de todo o mundo e continuamos a ter em conta a sua contribuição à medida que construímos e gerimos o ecossistema. Aguardamos com expectativa a possibilidade de ver mais empresas a atingir novos patamares no Android, e de continuar as discussões com a nossa comunidade de programadores para encontrar novas formas de os apoiar técnica e economicamente à medida que constroem os seus negócios.