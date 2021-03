THE BEAST: O veículo Militar Todo-o-Terreno que vai adorar

Gosta de carros telecomandados? E carros telecomandados que atinjam velocidades elevadas? Se sim, então hoje temos uma sugestão fantástica para si.

Trata-se de um veículo Militar Todo-o-Terreno, que é controlado à distância e que tem a capacidade para atingir os 25 km/h. Conheça melhor as especificações deste interessante “brinquedo”.

Designado “The Beast“, este carro telecomandado da Prozis proporciona experiências únicas. O pequeno veículo consegue atingir uma estonteante velocidade máxima de 25 km/h, o que dá para sentir uma boa adrenalina.

O veículo é controlado à distância, através de um comando que emite na frequência dos 2,4 Ghz. Com tal tecnologia, está garantido um alcance de 30m apesar do Pplware tem consigo bem mais nos testes realizados.

A condução do carro é extremamente simples, tendo o comando um estilo de “pequeno volante”. Depois é só acelerar ou travar! Outra das características é o facto deste pequeno carro ser todo-o-terreno, o que significa que anda “em quase” todo o tipo de piso.

O carregamento da bateria é realizado via interface USB. O tempo de carregamento total é entre 2 a 3 horas. A construção e materiais do veículo surpreendem, tendo em conta o preço (e podem ter desconto de 10% com o cupão do Pplware).

Outras especificações do THE BEAST da Prozis

Veículo Todo o Terreno (Suspensão incluída)

Condução 4WD

Velocidade máxima de 25 km/h

Escala 1:16

Bateria de 1200 mAh

Comunicação rádio nos 2,4 Ghz

Autonomia da bateria na ordem dos 40 min

Alcance do comando: 30 m

Peso do carro: 742g

Peso do comando: 120g

Aproveitem a nossa promoção…

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir esta carro telecomandado com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda).