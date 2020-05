Google quer passar utilizadores do Google Play Music para o YouTube Music… e não só!

A Google de vez em quando faz um balanço aos seus serviços e abate aqueles que não atingiram os seus objetivos. Um dos exemplos é o Google Play Music que está gradualmente a desaparecer e cada vez tem menos interesse. Nesse sentido, a gigante das pesquisas acaba de confirmar que os utilizadores do serviço do Google perderão o acesso “ainda este ano”. Contudo, antes que isso aconteça, a empresa facilitará a transição para o YouTube Music.

Segundo a Google, todo o conteúdo será permitido ser alocado no YouTube Music.

Google irá encerrar o Google Play Music

A empresa estará já com a data de encerramento agendada, pese o facto de ainda não ter passado aos utilizadores. Nesse sentido, os utilizadores poderão ter acesso aos dois serviços, Play Music e YouTube Music. A ideia é que eles “tenham tempo suficiente para transferir o conteúdo, algo que não é trivial, porque o Play Music permitiu o upload de até 50.000 músicas para a cloud. Além disso, o utilizador terá de se habituar à nova app.

Portanto, com tanto conteúdo na nuvem pronto a ser usado, quer via streaming, quer descarregando localmente, fechar o serviço pode significar que muitas pessoas possam perder os seus ficheiros, listas de reprodução e podcasts, etc… No entanto, a Google já se protegeu ao permitir o upload de até 100.000 ficheiros no YouTube Music.

Como será feita a passagem para o novo serviço?

Estão disponíveis aplicações YouTube Music, uma para Android e outra para iOS, que já estão pré-instaladas em todos os smartphones Android 9 e 10. Assim, os utilizadores do Google Play Music podem continuar a importar o seu conteúdo.

Conforme podemos ver, quando a importação estiver concluída, os utilizadores receberão uma notificação e poderão ter acesso à sua biblioteca de músicas como antes.

Tenha só em atenção que somente o utilizador poderá ouvir as músicas que foram enviadas e mais ninguém. Portanto, se partilharem com outra pessoa uma lista de reprodução que contenha músicas enviadas ou importadas do Google Play Music, essa outra pessoa não poderá ouvi-las.

Além das nossas músicas, o que existe terá de ser pago?

Conforme sabemos, o YouTube Music tem um catálogo extenso. Serão mais de 50 milhões de músicas. Assim, se os utilizadores quiserem ter acesso a estas, poderão ouvi-las com anúncios ou optar por uma modalidade paga. Esta subscrição irá permitir que possam ouvir em segundo plano, fazer o download e remover anúncios.

Portanto, a assinatura não é necessária para ouvir as músicas que o utilizador carrega na plataforma. Estas podem até ser ouvidas em segundo plano, sem anúncios e off-line, quer tenha ou não um plano pago no YouTube Music.

