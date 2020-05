Streets of Rage 4, o regresso de um ícone

Quem nasceu nas décadas de 70/80 do século passado conhece, de certeza, Streets of Rage.

Tratou-se de um jogo dos mais viciantes que já foram desenvolvidos (pela SEGA) e que regressou agora em 2020.

Foi uma altura boa para jogos de luta e a par com este jogo, havia também o incontornável Target Renegade e o imparável Street Fighter. Eram os três expoentes máximos na altura e a loucura tomava conta do pessoal quando se reunia a jogar.

Aproveito para vos deixar uma pequena pérola, para os mais saudosistas:

Passados mais de 25 anos sobre o lançamento do Streets of Rage original, eis o seu regresso às novas plataformas. Streets of Rage 4 já foi lançado no final do mês passado, mas apenas em formato digital.

No entanto, parece que a procura foi tanta que a Merge Games decidiu lançar o jogo numa versão física também. E em boa altura o fez, pois, acredito que muitos jogadores saudosistas irão querer uma cópia do jogo perto da sua consola (ou PC).

Streets of Rage 4 pega na jogabilidade clássica e mistura com algumas novas mecânicas, ao longo de 12 níveis únicos com um trabalho artístico manual, que a avaliar pelo trailer, vai trazer muito boas recordações.

Os principais e icónicos personagens estão de volta: Axel, Blaze, e Adam aos quase se juntam agora Floyd Iraia e Cherry Hunter.

Com movimentos/ataques novos adicionados à jogabilidade de sempre, Streets of Rage 4 promete ser uma viagem emocional para muitos os que jogaram o original na década de 90, enquanto desancam criminosos e rufias no jogo ao som de novas e velhas músicas.

Podem jogar até 4 jogadores offline

No entanto, a Merge Games revelou que vai haver uma surpresa. Além dos 5 personagens de Streets of Rage 4, os jogadores podem desbloquear as versões pixelizadas dos personagens dos jogos anteriores. Refiro-me a Axel, Adam, Blaze, Skate, Max entre outros que terão também os seus efeitos sonoros retro a acompanhar.

A mistura entre personagens pixelizados e cenários HD deverá ser interessante…

O jogo já se encontra disponível para Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch em versão digital e a versão física chegará mais para o verão deste ano.