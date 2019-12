Todos os anos o Pai Natal segue a sua rota estipulada. Leva os presentes às crianças deste mundo numa missão que pode ser acompanhada pelo Google. Bom, estamos perto da hora. As botas estão calçadas, o casaco está vestido e as renas já estão a postos. O Pai Natal está prestes a iniciar a sua viagem anual à volta do mundo – e pode segui-lo até passar à sua cidade.

Vamos então ver como podemos seguir a rota do trenós das renas.

Hora da descolagem!

Já se questionou o que acontece antes do trenó híbrido do Pai Natal descolar? Então perceba que pode não ser tão fácil quanto deslizar pela porta! No entanto, este ano, a descolagem virá com um vídeo exclusivo dos preparativos anteriores.

Assim, junte-se aos elfos enquanto eles marcam as últimas listas, às renas enquanto se aquecem antes do longo voo e à Mãe Natal enquanto acorda o Pai Natal para o grande dia!

Siga o Pai Natal no mapa

Quando o relógio atingir a meia-noite do dia 24 de dezembro, todos poderão seguir a rota do trenós à volta do mundo e em direção à sua cidade.

Um mapa ao vivo vai registar a magia, a localização exata do Pai Natal minuto a minuto. Ele e as suas renas vão visitar mais de 400 locais, e o Santa Tracker vai exibir quantos quilómetros o Pai Natal se encontra distante da sua cidade e quanto tempo vai levar para chegar.

Dessa forma, o Pai Natal está a chegar à sua casa e o utilizador saberá exatamente quando isso vai acontecer.

É tempo de uma história de embalar

Não há nada mais mágico do que ir para a cama no dia 24 de dezembro, e esperar com bastante expectativa e emoção pela manhã seguinte. Para ajudar a adormecer leia o “Livro de histórias do Pai Natal”.

A história segue um narval não tão alegre chamado Olly em busca de uma celebração subaquática. Mary Bear, um grupo de elfos e um conjunto de amigos do mar a iluminar os seus sonhos através de uma experiência única.

Leve a magia até casa

Quantos elfos consegue colocar dentro de um carro. Mais do que pode imaginar! Precisa de ajuda para colocar a palavra passe? Peça ajuda à Mãe Natal!

Desde histórias engraçadas aos vídeos Faça Você Mesmo, há muito para ver no nosso maravilhoso inverno online.

Para trazer o Pai Natal à sua sala de estar, pesquise por “Procurar Pai Natal” no seu smartphone e clique em “Visualizar em 3D”, e de imediato vai vê-lo todo feliz e contente junto à sua árvore de Natal.

O lugar mais alegre da internet

Enquanto o utilizador visita a divertida vila e acompanha o Pai Natal, pode conhecer também os pinguins desajeitados, os amigos Gingerbread e até o simpático Yeti.

Continue a explorar e encontre algumas das novas surpresas escondidas pela vila, incluindo dois novos jogos. Reúna a família e reveze-se com o Build and Bolt, o mais novo jogo para dois jogadores que permite descobrir quem embrulha presentes mais rapidamente.

Preparados?? Toca a embrulhar.

Uma nota final… dos anfitriões.

Brincadeiras à parte: a magia real mágica acontece quando passamos tempo juntos. Nesse sentido, comece a contagem decrescente com a sua família, leiam uma história para adormecer juntos, divirta-se com os seus amigos com vídeos engraçados ou cante músicas desafinadas de mãos dadas com os seus familiares.

Em sumas… há tantas coisas para desfrutar em casa e, enquanto explora online, pode até aprender sobre novas cidades, as suas tradições de férias e os diferentes fusos horários!