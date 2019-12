Aproveite o entretenimento Netflix e Disney+ ilimitado neste Natal

Na época de Natal, todos gostamos de nos sentir quentes e em ambiente acolhedor, especialmente para quem gosta de ir assistindo aos filmes e programas de TV favoritos sempre que tenha um pouco mais de tempo.

Sem dúvida, esta é a época do ano em que os serviços de streaming, tais como Netflix e Disney Plus fixam as maiores audiências graças ao início da temporada de férias na maioria dos países. Mas, e se para desfrutar na plenitude dos catálogos destes serviços necessitamos recorrer a uma vpn? Vamos saber tudo.

À medida que as pessoas recorrem ao Netflix ou ao Disney Plus para conteúdo, enfrentam um problema: a falta de acesso a uma boa biblioteca.

Contudo, esse problema pode ser evitado para quem se prevenir com uma vpn, com a PureVPN!

O serviço de VPN oferece um desconto exclusivo também para temporada de férias de Natal. Vamos poder obter o Plano de 1 Ano, hoje, por apenas $2.47/mês!

Na verdade, a relação vantagem/ganho é mais que muito ao adquirir neste plano a PureVPN pois é um dos poucos serviços VPN que oferecem conectividade às suas regiões Netflix favoritas.

Bibliotecas limitadas

Muitos dos nossos utilizadores já sabem que o Netflix oferece diferentes bibliotecas em diferentes regiões.

Algumas bibliotecas, como a disponível nos EUA, são grandes, com milhares de bons filmes e programas de TV disponíveis. Enquanto isso, as bibliotecas em muitos outros países são comparativamente pequenas e nem sempre possuem os melhores conteúdos.

Aqueles que vivem nos últimos países de implementação têm de enfrentar o desapontamento de ter menos filmes e programas de TV disponíveis para transmissão durante a temporada de férias, contudo o preço da mensalidade é exatamente o mesmo.

Por outro lado, mesmo a Disney+, que só recentemente colocou o seu pé no mercado do streaming, oferece conteúdo diferente em diferentes regiões. Nem sempre o Natal é para todos.

Por exemplo, a sua biblioteca na Austrália é muito mais extensa do que a disponível nos Estados Unidos.

É Natal: está na hora de sair deste cenário frustrante!

Os feriados e férias exigem a liberdade de ver o nosso conteúdo favorito em qualquer lugar. Devemos ser capazes de aceder e transmitir os nossos filmes e programas de TV favoritos à vontade.

Afinal, se se pagam esses serviços com uma taxa de assinatura mensal, então nem sempre se justifica que as pessoas de outros países possam assistir a outros conteúdos que a nós são-nos vedados.

Como aceder a bibliotecas diferentes no Netflix e no Disney+?

Para um utilizador comum, aceder a bibliotecas stream diferentes da nossa região é quase impossível, pois os canais de streaming podem detetar o endereço IP usado e descobrir a localização real.

Qualquer biblioteca que lhe seja mostrada depende da sua localização IP.

Mas, e se conseguir alterar a localização do seu IP para a região à sua escolha e, aceder, às bibliotecas favoritas?

Para isso, é preciso a ajuda de um excelente serviço VPN que tenha servidores habilitados para Netflix e Disney+ nas nossas regiões favoritas.

Então, quando o utilizador se conecta a qualquer um desses servidores especializados, o endereço IP deve mudar a localização para uma à sua escolha.

Ora essa situação irá desbloquear as bibliotecas Netflix e Disney+ favoritas, independentemente da localização actual.

PureVPN: um dos melhores serviços VPN!

Quando escrevemos que um serviço VPN pode dar acesso às suas regiões Netflix favoritas, devemos considerar que nem todos os serviços VPN podem realizar esta tarefa complicada.

A maioria dos serviços VPN não oferecem acesso ao Netflix. E, mesmo que tenha acesso à biblioteca, não será capaz de reproduzir qualquer conteúdo, pois isso exibiria uma mensagem de erro que informa o uso de um serviço VPN ou proxy.

Aceder às suas regiões Netflix favoritas não é tarefa para qualquer serviço VPN comum. É um trabalho para profissionais. É por isso a PureVPN aparece aqui.

Assim, a PureVPN oferece acesso a dez regiões diferentes do Netflix de qualquer lugar. Estas incluem as regiões que contêm as maiores bibliotecas Netflix, como os EUA e as regiões do Reino Unido.

Por outro lado, também oferece as velocidades VPN mais rápidas para que se possa usufruir de streaming ilimitado com buffer zero.

Além disso, teremos também acesso ao Disney+ de qualquer lugar com a PureVPN. Vamos poder abrir a mais extensa biblioteca Disney+, na Austrália.

E, por fim, não menos importante, destaque para a oferta atualmente em vigor onde um plano de 1 ano que habitualmente custa 10,95$ por mês está neste momento disponível por apenas $2.47/mês!