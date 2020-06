Google Meet tem agora links curtos para criar videoconferências mais rápido

O Google Meet é um dos muitos serviços que ganhou destaque na fase da quarentena provocada pela pandemia da COVID-19. A plataforma de videochamadas da Google juntou-se a muitas outras que facilitaram significativamente as tarefas das pessoas, sobretudo daquelas que estiveram a trabalhar a partir de casa.

Assim, com o objetivo de oferecer um melhor serviço aos utilizadores, o Meet adicionou agora uma funcionalidade muito útil e interessante. Através de um shortlink, o utilizador poderá criar rapida e facilmente uma videoconferência.

O confinamento gerado pelo crescente surto do coronavírus, fez com que as pessoas se focassem nas ferramentas online. Seja para fins pessoais, sociais ou de trabalho, as plataformas de videochamada deram um significativo contributo na execução e na agilização de tarefas.

Sobretudo para aqueles que estiveram a laborar em regime de teletrabalho, serviços como o Google Meet facilitaram e muito a realização de reuniões em equipa, de forma a dar continuidade, mesmo com as limitações, às tarefas laborais.

Mas com tanta concorrência neste segmento estas plataformas têm que aprimorar os seus serviços para responder cada vez melhor às necessidades dos utilizadores.

Google Meet disponibiliza links curtos para a criação de videoconferências

A Google anunciou a inclusão de uma nova funcionalidade no seu serviço de videochamadas. O Google Meet tem agora links curtos para uma criação rápida e simples de salas de videoconferência.

Para começar a usar este recurso, deve primeiro escrever meet.new no seu browser, que dará depois acesso a uma página do serviço com um endereço específico gerado automaticamente.

De seguida basta copiar esse mesmo endereço gerado para convidar amigos, colegas ou familiares a ingressarem numa videochamada no Google Meet.

A plataforma cria uma sala fechada, em que apenas entram os utilizadores que tenham o link, ou seja, que foram convidados pelo anfitrião. O link a ser partilhado tem o seguinte formato: meet.google.com/xxx-xxxx-xxx.

Para que este recurso funcione, o utilizador deve ter login feito numa conta Google.