Google Meet já tem mais de 50 milhões instalações para Android

O Google Meet começa a dar indícios da sua popularidade, num mercado cada vez mais preenchido com ofertas variadas. A plataforma conseguiu neste domingo ultrapassar as 50 milhões de instalações no sistema operativo Android.

O confinamento obrigou-nos a ficar por casa e a desenvolver estratégias para trabalhar adequadamente a partir do nosso lar. Com base nisso, as ferramentas de videochamada surgiram em força para dar resposta aos utilizadores.

Google Meet já foi instalado mais de 50 milhões de vezes no Android

De acordo com o AppBrain, site especializado em estatística de aplicações móveis, o Google Meet já ultrapassou a marca de 50 milhões de instalações no sistema operativo Android. A plataforma atingiu este recorde neste domingo, 17 de maio.

Através de uma análise à evolução e ao crescimento da popularidade da plataforma, verifica-se que, por exemplo, a 4 de março o Google Meet tinha 5 milhões de instalações. Mas esse número dobrou logo no dia 24 do mesmo mês. Esta foi a altura em que a pandemia começou a afetar em força vários países em todo o Mundo e, por conseguinte, as pessoas ficaram confinadas nas suas casas.

Conhecido antes como Hangouts Meet, este serviço é uma das aplicações com mais downloads em países como a Itália, Espanha, Estados Unidos e Brasil. Infelizmente todos estes países estão a ser fortemente afetados pela pandemia da COVID-19. Na Itália o Google Meet é a app com mais downloads, sendo a terceira em Espanha, oitava nos Estados Unidos e quinta no Brasil.

Mas as novidades não se ficam por aqui, pois outro serviço de videoconferência da Google, o Duo, conta já com mais de mil milhões de instalações. Este facto também se deve em muito à integração da plataforma no Google Mobile Services. Recentemente este serviço também recebeu novidades, como o modo Família.

Em suma, estas plataformas de comunicação foram de facto essenciais numa geração tão avançada tecnologicamente, mas que ficou parcialmente impossibilitada de contactar pelas vias naturais.

