Apresentada no final do passado mês de maio, a atualização 2004 do Windows 10 trouxe muitas novidades importantes. Esta é por agora facultativa e apenas os utilizadores que a querem ter podem ativamente instalá-la nos seus computadores.

A Microsoft tem atravessado alguns problemas com esta versão, em especial para a sua instalação em algumas máquinas. Mesmo com estas situações, a gigante do software tomou agora uma decisão importante. A atualização de maio de 2020 do Windows está a ser forçada para alguns utilizadores.

Uma tomada de posição da Microsoft

Por norma a Microsoft não força a instalação das suas novas atualizações nos computadores utilizadores. Esta fica ao critério dos utilizadores, garantindo assim a gestão mais personalizada e otimizada destes processos.

Mesmo com esta liberdade, a Microsoft parece ter agora tomado uma posição mais forte. Os utilizadores do Windows 10 que têm a versão 1809, conhecida como atualização de outubro de 2018, estão a ver a nova versão ser instalada de forma obrigatória.

Versão 1809 do Windows 10 é a visada

A razão para esta imposição está no fim do suporte da Microsoft para a 1809 do Windows 10. Desta forma a empresa garante que esta versão é atualizada e que os sistemas ficam assim atualizador, ainda que de forma compulsiva para os utilizadores.

Com quase 10% de quota de mercado, esta versão do Windows 10 representa assim uma fatia importante de utilizadores. Esta atualização chegará de forma normal, tal como está a ser apresentada aos outros utilizadores, mas não poderá ser colocada em pausa ou rejeitada.

Atualização forçada aos utilizadores

Todos os que estão na versão 1809 e quiserem por agora evitar a sua instalação, podem recorrer a um truque. Bastará atualizar para uma das outras versões entretanto lançadas e que vão ter suporte da Microsoft por mais alguns meses. Assim evitam os problemas atuais da versão 2004.

Pode parecer uma medida estranha da Microsoft, mas a gigante do software garante assim a proteção do Windows 10. Ao forçar a nova versão, os sistemas ficam assima atualizados e com todas as novidades criadas recentemente.