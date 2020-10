Google Meet ganha salas temáticas para um maior acompanhamento dos estudantes

O Google Meet tem vindo a crescer nos últimos meses e tem-se revelado uma ferramenta de comunicação essencial para empresas e escolas que agora têm a necessidade de executar as suas atividades remotamente.

A Google anunciou agora uma nova funcionalidade. As salas temáticas irão permitir uma maior interação entre os utilizadores do serviço G Suite Enterprise for Education.

Recentemente, a Google anunciou Google Workspace, basicamente trata-se de uma evolução do G Suite, com o objetivo principal de oferecer aos utilizadores um único lugar onde podem ter acesso às ferramentas que a empresa oferece.

As novidades não param por aqui. Além desta atualização, o seu serviço de reuniões remotas está em constante melhoria. Ainda há pouco tempo recebeu a possibilidade de desfocar o fundo da imagem, mantendo em destaque a pessoa.

Agora o serviço vai receber uma atualização ainda mais relevante. Segundo se pode ler no Blog do Google Workspace, as reuniões do Enterprise for Education agora terão uma novidade que vai melhorar muito a comunicação entre os intervenientes. Os administradores do Enterprise for Education vão poder passar dividir os participantes das reuniões em grupos menores durante chamadas de vídeo no Meet.

Google Meet ganha salas temáticas

Segundo a informação, este era um recurso há muito solicitado pelos utilizadores. Assim, os professores ou educadores, passam a poder oferecer um maior envolvimento nas suas aulas dividindo os alunos para discussões simultâneas em pequenos grupos ou diferentes horários de trabalho. Os moderadores também podem alternar entre as salas para monitorizar e participar nas discussões.

O novo recurso permite criar até 100 salas temáticas por grupo numa chamada. Em seguida, os participantes serão distribuídos aleatoriamente pelas salas. No entanto, o administrador poderá mover pessoas manualmente para salas diferentes.

Para já, as salas temáticas apenas estão disponíveis para as licenças do G Suite Enterprise for Education. Contudo, a Google indica que, até ao final do ano o recurso será lançado para as outras edições do Google Workspace.

Para saber como criar e utilizar as salas temáticas, a Google disponibiliza um guia completo aqui.