À medida que se aproxima a data da revelação das duas mais aguardadas consolas do mundo, tanto a Sony como a Microsoft têm agora o papel de promover ao máximo os seus equipamentos.

Neste sentido, a empresa de Redmond lançou agora o primeiro vídeo promocional das novas Xbox Series X e Series S.

A novas consolas da Microsoft estão quase a chegar. A Xbox Series X e a Xbox Series S serão lançadas no próximo dia 10 de novembro, por 499 dólares e 399 dólares respetivamente. No entanto do lado da Sony temos a PlayStation 5, assim como a edição digital, com um preço e características muito apelativas.

Nesse sentido estamos então na reta final para que ambas as empresas conquistem os seus consumidores e, para isso, devem apostar num bom marketing e publicidade nomeadamente quando à divulgação dos destaques das consolas, a nível de hardware e software.

Microsoft lança o primeiro vídeo promocional da Xbox Series X e Series S

A Microsoft lançou recentemente o seu primeiro vídeo promocional das novas consolas Xbox Series X e Xbox Series S. No vídeo, a empresa de Redmond deixa a mensagem “potencie o seu sonho“, fazendo menção ao melhoramento do poder de processamento da consola.

O vídeo tem pouco mais do que um minuto e pode ser visto de seguida:

No vídeo a marca dá destaque a algumas das principais características já reveladas, contribuindo para que os jogadores tenham a certeza de que as consolas vão garantir uma experiência de jogo única.

É feita também publicidade ao jogo Halo Infinite, cujo lançamento adiado poderá ter influenciado e alterado a estratégia de marketing da Microsoft. Relembramos que este jogo apenas vai chegar em 2021, mas ainda não há data certa para o seu lançamento oficial.

Resta agora aguardar exatamente um mês para que a nova gama de consolas Xbox chegue, finalmente, ao mercado.

