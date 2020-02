Google Earth chega finalmente ao Firefox, Microsoft Edge e Opera

O Google Earth é uma plataforma que apresenta o globo terrestre numa dimensão 3D. Construído através de imagens de satélite, aéreas e sistemas de informação geográfica, este programa tornou-se numa ferramenta de trabalho muito utilizada sobretudo a nível educativo e de pesquisas. Apesar de ser um projeto já com muitos anos, até a esta altura apenas estava disponível para o Google Chrome.

A gigante das pesquisas anunciou que o Google Earth agora já pode ser acedido via web a partir do Firefox, Microsoft Edge e Opera.

O Earth é um serviço da Google que foi lançado a 11 de junho de 2001. Caracteriza-se como uma plataforma que dá acesso ao globo virtual mais detalhado do Mundo. Com um simples clique, podemos aceder a várias imagens com qualidade de todos os pontos do planeta.

Por ser dinâmico e acessível, este programa é frequentemente utilizado em escolas ou trabalhos de pesquisa. Um dos motivos é que está repleto de funcionalidades que contribuem para a aprendizagem, como mostramos neste nosso artigo ou neste outro.

A versão Web estava disponível apenas para o Google Chrome, mas desde ontem que chegou a outros browsers.

Google Earth já está disponível para Firefox, Microsoft Edge e Opera

A partir de agora o utilizador pode aceder e usufruir do Earth através de mais 3 browsers: Firefox, Microsoft Edge e Opera. Originalmente a versão web foi lançada em 2017, apenas para o Google Chrome, altura em que foram desativadas as aplicações.

O motivo de não ter sido, até aqui, disponibilizado para outros browsers, deveu-se ao facto deste ter sido lançado através da tecnologia NaCl (Chrome-only Native Cliente). Esta tecnologia permitiu migrar o código C++ das aplicações, fazendo com que o Google Earth funcionasse na sua plenitude na versão web. Mesmo em funcionalidades mais dinâmicas como o aumento e diminuição de zoom dos locais.

Mas agora foi possível mover o Earth para WebAssembly (Wasm), permitindo levar o código nativo para Web. Assim, a Google conseguiu abrir as portas do globo virtual para outros browsers.

Segundo os responsáveis pela plataforma do planeta Terra:

A Google testou a versão beta do Google Earth noutros browsers durante 6 meses.

Para já o Safari da Apple ficou de fora, mas pode ser que seja por pouco tempo. Pois, a equipa do Google Earth adianta que:

Ainda temos trabalho a fazer. Ou seja, ao aprimorar a nossa experiência em todos estes browsers e ao adicionar suporte ao Safari.

No entanto, parece que não depende só da Google. Segundo informações, no ano passado a Google referiu que a plataforma poderia ser disponibilizada para o Safari, assim que a Apple lhe adicionasse” um melhor suporte ao WebGL2″.

Caso esteja curioso e não utilize o Google Chrome, poderá começar a usar já o Google Earth no Firefox, Microsoft Edge ou Opera.

Google Earth