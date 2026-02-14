Google critica o plano da Europa para adotar software livre
A Google criticou as intenções da União Europeia de alcançar a soberania digital através do software livre. A empresa alertou que as políticas de Bruxelas, para reduzir a dependência das empresas tecnológicas norte-americanas, podem prejudicar a competitividade. Segundo a Google, a ideia de substituir as ferramentas atuais por programas de código aberto não contribuiria para o crescimento económico.
Kent Walker, presidente de assuntos globais e diretor jurídico da Google, alertou para um paradoxo competitivo que a Europa enfrenta. Segundo o Financial Times, afirmou que a criação de barreiras regulatórias seria prejudicial num contexto de rápido avanço tecnológico. As suas declarações surgem poucos dias depois de a Comissão Europeia ter concluído uma consulta pública que avalia a transição para o código aberto.
O diretor jurídico da Google esclareceu que não é contra a soberania digital , mas recomendou o aproveitamento das "melhores tecnologias do mundo". Walker sugeriu que as empresas americanas poderiam colaborar com as empresas europeias para implementar medidas que garantam a proteção dos dados. Gestão local ou servidores na Europa para armazenar informação são algumas das opções.
A UE prepara um pacote de soberania tecnológica para eliminar a dependência de software de terceiros, como a Google. Após analisar propostas, concluiu que a dependência de fornecedores externos para infraestruturas críticas acarreta riscos económicos e representa vulnerabilidades. A estratégia centra-se não só na regulamentação, mas também na adoção do código aberto para alcançar a soberania digital.
Autonomia ao adotar software livre
Segundo a Google, esta alteração representaria um problema para o utilizador. Walker afirma que o mercado move-se mais rapidamente do que as leis e alerta que o atrito regulatório só deixará os consumidores e as empresas europeias para trás na "transição tecnológica mais competitiva que já vimos". Tal como fez com a DMA e outras leis, a Google joga com o medo. Kent Walker sugeriu que esta iniciativa iria sufocar a inovação e negar às pessoas o acesso às "melhores ferramentas digitais".
A promoção do código aberto visa romper com a dependência de fornecedores estrangeiros, especialmente num período de instabilidade causado pela administração Trump. A União Europeia destacou os riscos de se continuar sob este sistema e propõe que as instituições públicas tenham o controlo total sobre a sua tecnologia .
Segundo um estudo sobre o impacto do software de código aberto , a Comissão Europeia constatou que este contribui anualmente com entre 65 mil milhões e 95 mil milhões de euros para o PIB da União Europeia. O poder executivo estima que um aumento de 10% nas contribuições para o software de código aberto geraria um crescimento adicional de 100 mil milhões de euros para a economia do bloco.
Acho muito bem que se mude para código aberto. Não há nada que não se consiga fazer em Linux ou no Libreoffice, que se faça em Windows ou MS Office. Ah, afinal há, ver MEO Go.
O que este senhor está convenientemente a esquecer é que se o cheeto maluco der ordens a uma tecnológica americana, não há “localização na Europa” que nos salve.