Google critica o plano da Europa para adotar software livre

A Google criticou as intenções da União Europeia de alcançar a soberania digital através do software livre. A empresa alertou que as políticas de Bruxelas, para reduzir a dependência das empresas tecnológicas norte-americanas, podem prejudicar a competitividade. Segundo a Google, a ideia de substituir as ferramentas atuais por programas de código aberto não contribuiria para o crescimento económico.

Google critica o plano da Europa

Kent Walker, presidente de assuntos globais e diretor jurídico da Google, alertou para um paradoxo competitivo que a Europa enfrenta. Segundo o Financial Times, afirmou que a criação de barreiras regulatórias seria prejudicial num contexto de rápido avanço tecnológico. As suas declarações surgem poucos dias depois de a Comissão Europeia ter concluído uma consulta pública que avalia a transição para o código aberto.

O diretor jurídico da Google esclareceu que não é contra a soberania digital , mas recomendou o aproveitamento das "melhores tecnologias do mundo". Walker sugeriu que as empresas americanas poderiam colaborar com as empresas europeias para implementar medidas que garantam a proteção dos dados. Gestão local ou servidores na Europa para armazenar informação são algumas das opções.

A UE prepara um pacote de soberania tecnológica para eliminar a dependência de software de terceiros, como a Google. Após analisar propostas, concluiu que a dependência de fornecedores externos para infraestruturas críticas acarreta riscos económicos e representa vulnerabilidades. A estratégia centra-se não só na regulamentação, mas também na adoção do código aberto para alcançar a soberania digital.

Autonomia ao adotar software livre

Segundo a Google, esta alteração representaria um problema para o utilizador. Walker afirma que o mercado move-se mais rapidamente do que as leis e alerta que o atrito regulatório só deixará os consumidores e as empresas europeias para trás na "transição tecnológica mais competitiva que já vimos". Tal como fez com a DMA e outras leis, a Google joga com o medo. Kent Walker sugeriu que esta iniciativa iria sufocar a inovação e negar às pessoas o acesso às "melhores ferramentas digitais".

A promoção do código aberto visa romper com a dependência de fornecedores estrangeiros, especialmente num período de instabilidade causado pela administração Trump. A União Europeia destacou os riscos de se continuar sob este sistema e propõe que as instituições públicas tenham o controlo total sobre a sua tecnologia .

Segundo um estudo sobre o impacto do software de código aberto , a Comissão Europeia constatou que este contribui anualmente com entre 65 mil milhões e 95 mil milhões de euros para o PIB da União Europeia. O poder executivo estima que um aumento de 10% nas contribuições para o software de código aberto geraria um crescimento adicional de 100 mil milhões de euros para a economia do bloco.