Em breve: YouTube deverá permitir vendas a partir de vídeos

O YouTube é hoje palco de publicidade e promoção de muitas marcas, mas as vendas dos produtos são sempre associadas a ligações externas de outras plataformas e lojas online. Além disso, os links são colocados na descrição do vídeo ou em comentário destacado. No entanto, esta realidade pode mudar em breve.

Segundo avançam algumas fontes, o YouTube poderá passar a permitir vendas a partir, diretamente dos vídeos.

As descrições de vídeos no YouTube com vários links para lojas são mais do que habituais. Seja por publicidade, por promoção dos próprios produtos ou simplesmente para ajudar o seu público a fazer boas escolhas, é muito comum essa prática pela plataforma.

De acordo com o Bloomberg, YouTube poderá estar a preparar-se para fazer alterações relevantes na plataforma relacionadas com a venda de produtos.

YouTube poderá ter vendas dentro dos vídeos

Aparentemente, a Google estará a trabalhar numa solução para integrar as vendas diretamente nos vídeos, com links criados para o efeito. Claro que tal alteração terá que ser vantajosa também para a plataforma, podendo mesmo haver uma comissão associada.

A Google já confirmou que esta possibilidade está já a ser desenvolvida e, segundo a descrição, deverá ser algo semelhante aos banners de publicidade que vão surgindo ou destaques de vídeos que surgem no final da reprodução. Contudo, não há mais informações relacionadas eventualmente com uma plataforma de vendas dentro do YouTube.

O acesso à descrição dos vídeos, quando assistidos via smartphone ou tablet, nem sempre é intuitiva ou mesmo prática, pelo que o impulso de uma compra poderá acabar por não acontecer. Com a opção de venda a surgir no ecrã, há maior probabilidade do produto apresentado no vídeo chegar às mãos de quem está a assistir.

Além disso, o impacto deste tipo de “publicidade” poderá acabar por ser mais vantajoso para ambas as partes, uma vez que não terão que depender da publicidade de terceiros injetada no vídeo e que, por vezes acaba por ser demasiado intrusiva.

O que acha desta possibilidade?