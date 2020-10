SackBoy trata-se de um dos mais populares e simpáticos personagens do reino dos videojogos., tendo tido a sua estreia com Little Big Planet para a Playstation.

Agora chega com uma aventura com o seu nome e recentemente recebeu um trailer novo.

Quando foi lançado para a Playstation 3 em 2018, Little Big Planet foi numa surpresa extremamente positiva. Tratava-se de um jogo de plataformas, que decorria num mundo colorido, dinâmico e repleto de obstáculos simples e engraçados.

No entanto, também nos apresentou a um dos personagens mais simpáticos do mundo dos videojogos: SackBoy.

Agora, passados mais de 10 anos sobre o seu aparecimento, e com várias aparições posteriores, SackBoy vai ter direito a uma nova aventura: Sackboy: Uma Grande Aventura.

Trata-se de um jogo de plataformas em 3D, que traz de volta à ação este pequeno herói icónico do mundo Playstation e que recentemente recebeu um trailer que levanta um pouco da cortina sobre a jogabilidade.

Em Sackboy: Uma Grande Aventura, desenvolvido pelo estúdio Sumo Digital, o vilão Vex (um ser quase mítico nascido do caos e do medo) raptou os amigos do Sackboy e está a forçá-los a trabalhar na construção do seu Inversor. Este dispositivo diabólico transformará o Craftworld (o mundo onde decorre a ação), numa paisagem inóspita habitada por pesadelos.

Os jogadores poderão partir sozinhos ou na companhia dos seus amigos mais corajosos numa série de aventuras através de montanhas cobertas de neve, selvas densas, reinos subaquáticos e até mesmo colónias espaciais.

Sackboy: Uma Grande Aventura chega à PlayStation 4 e à PlayStation 5 no próximo dia 12 de novembro.