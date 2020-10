Asteroide em velocidade furiosa passará perto da Terra no final de novembro

Vem a caminho da Terra uma enorme rocha espacial que nos visitará no final de novembro. Este veloz e furioso asteroide, 2000 WO107 tem estado debaixo de olho da NASA.

O asteroide passará próximo do nosso planeta e, se nada perturbar a sua rota, será mais uma visita.

Asteroide com 500 metros de diâmetro viaja a 90 mil km/h

O asteroide “subquilómetro”, classificado como objeto próximo à Terra e asteroide potencialmente perigoso do grupo Aten, vai passar perto do nosso planeta no dia 30 de novembro.

Contudo, o “próximo” neste evento será 11 vezes a distância da Terra à Lua. Portanto, se o nosso planeta está a cerca de 384.400 km do seu satélite natural, é fazer as contas.

Este asteroide de facto viaja a uma velocidade furiosa, está a acelerar a 90 mil quilómetros por hora.

A enorme rocha espacial está a entusiasmar os astrónomos pelas suas qualidades que estão fora deste mundo. O tamanho enorme da rocha espacial atrai mais força gravitacional para a fazer acelerar e a levar a velocidades cada vez mais rápidas.

Quando poderá ser visto?

A chegada e voo do enorme asteroide pode apenas ser por breves momentos. No entanto, é muito emocionante testemunhar, pois esta astro passará na madrugada nos céus de Portugal. A rocha espacial 2000 WO107 irá visitar a nossa vizinhança no céu madrugador pelas 6 da manhã.

Apesar de não ser assim pequeno, também não será fácil observar sem material apropriado. Segundo a NASA será um desafio descobrir esta rocha e não poderá ser visto a olho nu.

Não traz perigo para o nosso planeta, aliás, ele mal roçará a órbita da Terra. O asteroide também não mudará de curso tão cedo; uma rocha de grande porte não seria capaz de mudar a sua trajetória num instante.

Estas rochas vindas do sol são mais complicadas de detetar, mais ainda quando são de pequeno porte. Esta já tem uma tamanho que faria estragos gravíssimos no planeta.

