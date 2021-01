Dica: Descubra toda a informação que a Google tem recolhido sobre si

Não é segredo nenhum que a Google recolhe e processa muitos dados dos utilizadores dos seus serviços. Esta é uma informação essencial para a gigante das pesquisas apresentar publicidade dirigida e personalizada.

Claro que mesmo com esta certeza, os utilizadores não têm a noção do volume de dados que estão guardados e que perfil criam. No entanto, a Google tem uma página onde estes dados podem ser vistos e até controlados de forma simples.

Toda a informação que a Google recolhe

Existem muitas teorias de que a Google recolhe dados de formas absurdas e que ouve os utilizadores nos smartphones e nos assistentes virtuais que temos em casa. Estas ideias, absurdas ou não, estão ainda por provar.

Isto não significa que a Google não recolha dados dos utilizadores e que os use para o seu proveito. Estes são obtidos nos seus diferentes serviços e da utilização que deles é feita. A Google tem uma página onde todos podem ver os dados que lhe foram recolhidos.

Dados do utilizador visíveis

Ao aceder ao endereço dedicado à Personalização de anúncios os utilizadores podem ativar ou desativar esta opção. Mais que isso, os utilizadores têm acesso às categorias em que o seu perfil se encaixa e que foram sendo recolhidas pela Google.

Cada categoria poderá ser aberta e o utilizador pode confirmar de onde os seus dados foram recolhidos. Podem ainda dar um passo importante e remover essa categoria da sua lista, ajustando as preferências e removendo temas que não fazem nenhuma falta.

Google usa tudo para a publicidade

Ao removerem uma destas categorias, esta fica presente, mas inativa no perfil do utilizador. Podem ainda consultar todas as que estão neste estado numa lista final apresentada, vendo o histórico que a Google também vem manter sobre os utilizadores.

É curioso ver que uma simples pesquisa na Google e nos seus serviços pode revelar sobre um utilizador. Com uma panóplia alargada de serviços oferecidos, existem muitos dados que podem ser recolhidos e depois usados para criar um perfil do utilizador.