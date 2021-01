A Mozilla mantém o ritmo acelerado em que desenvolve o Firefox e todas as suas funcionalidades. Ao longo dos últimos meses foram várias as novidade e as melhorias, sempre seguidas de alterações à forma como este browser funciona.

Estava prometido para agora uma nova versão, a primeira de 2021. Há um marco que finalmente foi atingido e muitas mais novidades que foram integradas. O Flash chegou ao fim no Firefox.

O fim do Flash no Firefox

Depois de anos a tentar que fosse removido de vez dos browsers, o Flash foi finalmente descontinuado. Se os sistemas operativos já trataram de o remover, é agora o momento dos browsers realizarem a mesma operação. O Firefox atinge este ponto com a versão 85 agora lançada.

Esta é uma mudança silenciosa e que muitos nem vão notar, uma vez que os conteúdos Flash deixaram de funcionar. O que a Mozilla fez agora foi remover completamente todos os elementos desta tecnologia e impedir que seja reativado ou instalado.

Mais novidades da Mozilla

Claro que há muito mais para descobrir nesta nova versão do Firefox. Sendo focado na segurança, este browser tem agora mais uma proteção, desta vez contra as supercookies. Estas são cookies que permanecem no browser quando os cookies são eliminados. Esta versão isola os supercookies para não poderem ser usados entre sites.

A maior mudança visual está na barra dos Favoritos. Esta será sempre mostrada nos novos separadores mesmo que esteja escondida nas definições do browser. Uma nova pasta nesta área dá agora acesso ao menu de favoritos.

Melhorias nas definições deste browser

Por fim, há ainda a destacar uma novidade nas definições. Passa a ser possível eliminar de uma única vez todos os dados de login nos sites. Até agora o processo era moroso e manual, obrigando a eliminar cada uma das entradas manualmente.

Esta nova versão browser da Mozilla está já disponível para a atualização. Esta pode ser encontrada dentro do Firefox ou instalada manualmente. Testem e validem todas as melhorias que foram criadas e estão disponíveis.