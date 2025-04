Despedimentos voltam à Google! Agora são as equipas do Android e Pixel as afetadas

As grandes empresas tecnologias têm estado a adaptar as suas forças de trabalho aos tempos atuais e às necessidades do mercado. Isso levou a despedimentos em massa e ao ajustar das equipas. Quando muitos pensavam que este era um movimento do passado, surgem agora noticia preocupantes. Os despedimentos voltam à Google e agora são as equipas do Android e Pixel as afetadas.

Despedimentos voltam à Google!

A Google despediu centenas de funcionários da unidade de Plataformas e Dispositivos na quinta-feira, 10 de abril. Isto ocorreu após a empresa ter pressionado vários funcionários a fazerem rescisões voluntárias nos últimos meses. Uma fonte revelou que as pessoas que trabalham na plataforma Android, nos telefones Pixel e nas equipas do Chrome foram impactadas por estes despedimentos.

Em comunicado, a Google revelou que desde que uniu as equipas do Android e do Pixel, estas focaram-se em "tornar-se mais ágeis e operar de forma mais eficaz". O porta-voz da Google afirmou ainda que estes cortes são adicionais ao programa de saída voluntária que a empresa ofereceu aos seus funcionários em janeiro.

Este programa de despedimentos voluntários foi inicialmente aberto a funcionários dos EUA em equipas que servem Android Auto, Android TV, Wear OS e a recente plataforma Android XR, bem como uma vasta gama de produtos Google e Chrome. No entanto, em fevereiro, a empresa expandiu este programa também para a equipa de Operações de Pessoas.

Agora nas equipas do Android e Pixel

Tal como a Meta e outras grandes empresas tecnológicas, a Google direciona grande parte da mão de obra e recursos para se concentrar no avanço da IA. A Meta teve também várias rondas de despedimentos enquanto apregoava a necessidade de os departamentos serem mais "eficientes". A Google disse em maio de 2024 que precisava de se concentrar em "andar mais depressa" para melhorar o desenvolvimento de IA para o Gemini.

Outro motivo para estas demissões pode ser o facto de a Google ter unido o Android e o Chrome sob o mesmo grupo "Plataforma e Dispositivos". O vice-presidente sénior Rick Osterloh lidera este grupo e a equipa do Pixel e esta fusão poderia ter levado aos despedimentos. As informações referem que esta divisão contava com mais de 20.000 colaboradores antes da oferta de aquisição e dos despedimentos.

Atualmente, o número total de colaboradores da Google é de 180.000, apesar do despedimento de 6% (12.000 empregos) dos seus colaboradores em 2023. Esta recente onda de despedimentos não é assim tão grande, mas ainda assim deverá ter um impacto significativo nestas equipas.