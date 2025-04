ChatGPT bateu o TikTok e o Instagram e já é a app mais descarregada nos smartphones

As apps alimentam os smartphones e os seus sistemas operativos, trazendo-lhes novas funcionalidades. Isso gera uma luta grande para estar no domínio, sendo assim as escolhas dos utilizadores e as mais usadas. Os dados mais recentes vêm mostrar o sucesso do ChatGPT, que bateu o TikTok e o Instagram e já é a aplicação mais descarregada nos smartphones.

ChatGPT bateu o TikTok e o Instagram

O crescimento do ChatGPT continua a atingir novos patamares. A provar este crescimento está agora a informação de que conquistou no mês passado o título de aplicação (não jogo) mais descarregada da Internet, segundo a Appfigures. Quando se trata das aplicações mais descarregadas do mundo, o topo do grupo é muitas vezes bastante previsível, com vários candidatos.

O TikTok e o Instagram tendem a alternar entre a primeira e segunda posição, mas, em março, isso mudou de forma clara e até quase previsível. Isso foi impulsionado pelo lançamento da geração de imagens no 4o e pela forma como a criação de imagens Ghibli se tornou viral. Isso colocou o ChatGPT no primeiro lugar. De acordo com um novo relatório da Appfigures, os números de downloads de aplicações ficaram assim:

ChatGPT: 46 milhões de downloads (13 milhões em iOS, 33 milhões em Android)

46 milhões de downloads (13 milhões em iOS, 33 milhões em Android) Instagram: 46 milhões de downloads (5 milhões no iOS, 41 milhões no Android)

46 milhões de downloads (5 milhões no iOS, 41 milhões no Android) TikTok: 45 milhões de downloads (8 milhões no iOS, 37 milhões no Android)

É a app mais descarregada nos smartphones

No final do dia, foi o domínio do ChatGPT nas tabelas da App Store do iPhone que o ajudou a cruzar a linha de chegada com uma vitória apertada. Embora a maioria dos downloads tenha vindo do Android, a aplicação de IA teve uma grande vantagem no iOS em relação ao TikTok e ao Instagram.

O ChatGPT foi a aplicação mais popular na App Store da Apple, enquanto o TikTok ficou somente em sexto lugar. Já o Instagram nem sequer chegou ao top 10. É interessante ver como esta IA se destacou, ainda mais porque outras chegaram agora e ainda não conseguem criar interesse nos utilizadores.

Tudo parece estar ainda apenas assente num interesse, o da criação de imagens muito específicas, mas ainda assim é o início do que poderá ser o arranque de uma utilização mais alargada. Com a IA a estar nativa nos sistemas operativos, tanto no Android como no iOS, o ChatGPT terá certamente de criar interesses para se manter nesta posição de destaque.