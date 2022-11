Interior do Pixel Watch é uma “pandeireta” ao lado do Apple Watch

Chorar! Literalmente, tendo em conta as empresas por trás destes dispositivos, equipamentos nada baratos e nada banais. Falamos sobretudo do Pixel Watch, um equipamento com carimbo Google que vem atacar a hegemonia do Apple Watch. As características que anunciaram são muito interessantes. O design exterior é bonito dentro do redondo tradicional. Já o interior... é de levar às lágrimas quem esperava algo bem-feito.

O novo Pixel Watch foi aberto e mostrou algo que não se esperaria, um interior que mais parece um labirinto. Muito diferente do relógio da Apple. Quem o diz percebe do assunto.

A Google aposta atualmente numa variedade de produtos para reforçar a sua oferta no mercado de dispositivos móveis. Como tal, a empresa gigante das pesquisas trouxe recentemente à luz a renovada família Pixel 7 e 7 Pro. Faltava à Google um nicho de mercado para entrar, o dos smartwatches. Mas já tem e um bom equipamento.

Com o lançamento do Pixel Watch, a Google inicia a construção das bases para uma próxima geração de smartwatches. Tal como já vimos noutros dispositivos, a iFixit recebeu o relógio e abriu-o. Mostrou o que era um equipamento que custa perto de 400 euros.

Antes de mais, as imagens falam por si. É um desilusão quando comparado com um Apple Watch.

O interior do relógio Pixel deixa muito a desejar

Entusiasmados com um possível smartwatch com a marca Google, muitos utilizadores que seguem e apreciam o mundo Android viram neste relógio uma aposta de qualidade a preços melhores do que aqueles praticados pela empresa de Cupertino. Nada poderá estar mais longe da verdade. Os preços para este dispositivo são até altos. Especialmente se compararmos o interior.

Embora seja verdade que o dispositivo parece excitante no exterior, a coroa do relógio parece barata à primeira vista e o ecrã, Amoled, parece ter uma durabilidade questionável, de acordo com algumas revisões que foram feitas e que podem ser encontradas pela internet.

Como podemos ver na imagem acima, o interior do Pixel parece muito mais simples, mais padrão na sua construção do que o Apple Watch, uma vez que a bateria é visível à primeira vista assim que o dispositivo é aberto, e carece dos cuidados finais que a Apple tem. Dá um aspeto de barato, fabricado sem cuidado, sem engenharia de preciosismo.

Sabemos que não devíamos estar a julgar um relógio pela caixa. Mas com uma coroa de aparência barata, e um ecrã que se anuncia com durabilidade questionável, causa uma primeira impressão. Esperemos que esse ecrã seja, pelo menos, facilmente substituível.

Referiu a análise iFixed.

Um labirinto para chegar ao ecrã e à bateria

Se os dispositivos Apple são sempre questionáveis quanto à facilidade de reparação, e vimos mesmo isso no mais recente Apple Watch Ultra, este também não é nada simples para desmontar o hardware e tentar chegar à bateria e ao ecrã. Neste caso, é necessário desligar bastantes conectores e forçar um pouco a bateria (com os danos que isto pode causar).

No fim da estrutura, existem uns ligadores da bateria e do ecrã que podem ser desligados do relógio, tornando a desmontagem do dispositivo um pouco labiríntica e inacessível. Como podemos ver, nota-se a diferença de preço entre este material e o da Apple nestes pormenores, que, afinal de contas, são pormaiores!

Todos os cabos laterais, que vão para as entradas mecânicas para a coroa e botão lateral, estão ligados ao mesmo cabo, por isso estão ligados à caixa. Portanto, os interruptores bloqueados não podem ser substituídos individualmente, pelo menos sem danificar o resto.

Vídeo original

Pixel Watch é mau?

Não, bem pelo contrário, é um equipamento muito interessante. Também é verdade que estamos perante a primeira geração do dispositivo da Google, mesmo que seja a gigante Google e que já no passado a empresa tenha apostado neste segmento, apesar de ser em moldes diferentes.

Aliás, estamos seguramente lembrados que aconteceu o mesmo com os smartphones Pixels. Os telefones, que não eram perfeitos, tinham características muito notáveis e, com o passar do tempo, melhoraram em relação ao resto.

Portanto, é muito provável que esta evolução vá acontecer também no Pixel Watch. Sim, é verdade que no caso da Apple, a primeira geração do Apple Watch já tinha uma construção muito bem conseguida.

