Xiaomi revela cores de design da Mi Band 5 a poucos dias do lançamento

A Xiaomi está pronta para lançar ao mercado a sua nova e mais completa Mi Band. Desta nova proposta já são conhecidas funcionalidades e características que fazem crescer o interesse por parte do público.

Até aqui, a Xiaomi pouco tinha adiantado, mas agora, de forma oficial, revela o design e as cores da Mi Band 5, confirmando ainda algumas especificações.

Cores e design da Xiaomi Mi Band 5 confirmados

Foi através de um cartaz publicado numa das contas Weibo da Xiaomi que a marca revelou um pouco mais daquilo que estará a preparar para o seu próximo grande evento. Será no dia 11 de junho, pela manhã de Lisboa (7h), que a Xiaomi através de um evento em direto irá dar a conhecer oficialmente a sua Mi Band 5.

Pelo cartaz agora divulgado é possível ver a Mi Band com um ecrã maior que a Mi Band 4. Além disso, são reveladas quatro cores distintas – verde, vermelho, amarelo e preto.

Através desta imagem é também confirmada a existência de NFC para pagamentos, mais desportos a monitorizar e o controlo do ciclo menstrual.

Mais sobre a Mi Band 5

A Mi Band 5 terá então um ecrã de 1,2″ com tecnologia AMOLED. Além disso, tal como rumores indicam, irá trazer a capacidade de medir os níveis de oxigénio no sangue (SpO2), algo que se espera há já algum tempo.

Terá também a integração com a Alexa, assistente virtual da Amazon, e a capacidade de acompanhar o ciclo menstrual das utilizadoras desta smartband da Xiaomi.

No que respeita ao NFC, irá finalmente permitir que sejam feitos pagamentos em todo o mundo. Isto, ao invés de apenas na China como acontece com a Mi Band 4. Ainda assim, surgiu recentemente a notícia de que a Mi Band 4 chegará em breve à Europa com a mesma possibilidade de pagamentos associada.