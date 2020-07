Xiaomi poderá lançar Mi Band 5 sob a marca Amazfit

A Mi Band 5 é a mais aguardada das smartbands do mercado. Apesar de já estar disponível na China, o resto do mundo ainda espera o lançamento da versão global.

Contudo, agora surgem indícios de que, além da versão global, poderá ainda ser lançada uma versão sob a marca Amazfit da Huami da Mi Band 5 para alcançar ainda mais consumidores.

Amazfit também terá a sua Mi Band 5

A marca Amazfit é conhecida pelos seus wearables, destinados à monitorização do exercício físico. Esta marca pertence à Huami, a mesma que produz a Mi Band para a Xiaomi. No fundo, falamos do vasto ecossistema Xiaomi.

Apesar da smartband da Xiaomi ter uma versão global oficial, o que é certo é que não atinge todos os mercados, nomeadamente o dos Estados Unidos. Contudo, um registo de um produto na FCC – Federal Communications Commission – do país americano por parte da Huami parece prever que desta vez a Mi Band 5 vai lá chegar, mas sob a marca Amazfit.

Segundo se pode encontrar no site da FCC, a Huami registou uma banda de desporto denominada de Amazfit Band 5. Há que considerar que, apesar da instituição ser norte-americana, não significa exatamente que o produto se destina apenas àquele mercado.

Na documentação do registo é possível ver a embalagem da Amazfit Band 5 com algumas especificações associadas e que correspondem então à nova Mi Band. Nomeadamente, resistência a água (5ATM), monitorização contínua de frequência cardíaca, modos multidesporto, ecrã AMOLED e ainda GPS quando ligado a outro dispositivo.

Além disso, é referido que tem uma bateria de 125 mAh, ligação Bluetooth 5.0 e que é compatível com Android (5.0 ou superior) e iOS (10.0 ou superior).

No entanto, na documentação, não existe nenhuma fotografia ou desenho que façam perceber se realmente se trata da Mi Band 5 renomeada ou não. Resta esperar pelo lançamento oficial.

De relembrar que a nova smartband da Xiaomi já se encontra em pré-venda em várias lojas em Portugal, por um preço que ronda os 40 €.