Porsche tem alternativa mais barata do Taycan para combater os Tesla

Os carros elétricos vieram mudar a indústria automóvel e como esta se apresenta ao mercado. A Tesla é o porta-estandarte desta mudança, mas muitas marcas como a Porsche estão a seguir-lhe os passos para se afirmarem.

Esta posição leva a que tenham de surgir novas propostas e que se adaptem aos mercados. A Porsche tem agora uma nova proposta para o seu Taycan, mais barata e com mudanças, mas infelizmente não é acessível a todos.

Há um novo Taycan a chegar ao mercado

Apesar de estar focada nos mercados dos carros de topo, a Porsche não deixou de apostar nos automóveis elétricos. Tem no Taycan a sua primeira proposta e promete para breve uma revolução na sua linha de automóveis, abraçando de forma total esta nova tecnologia.

Agora, e numa ação que não era esperada, a Porsche apresentou um novo Taycan, mas dedicado apenas ao mercado chinês. Este tem alterações profundas, em especial ao nível da motorização e na sua colocação no carros, alterando-o substâncialmente.

Uma alternativa mais barata da Porsche

Em concreto, este novo Taycan da Porsche vai ter apenas tração traseira, dispensando assim o motor frontal. Esta nova versão vai assim ser substancialmente mais barata, com uma redução de preço que pode ir até aos 20%, fruto da ausência deste segundo motor.

Em termos de motorização espera-se que esta nova proposta entregue 402 cavalos-vapor, com o pack Performance Battery, de 79.2kWh ou 469 cavalos-vapor com o pack Performance Battery Plus de 93.4kW. Estas propostas garantem uma autonomia de 413 quilómetros ou 490 quilómetros.

Elétrico criado para combater a Tesla

Não se sabe a razão pela qual a Porsche apenas terá este modelo do Taycan destinado ao mercado chinês. A empresa não confirmou se este será um exclusivo, mas adiantou também que a proposta com a tração traseira se destina a mercados com climas mais amenos.

É interessante ver esta nova proposta da Porsche num mercado onde a Tesla tem cada vez mais força e uma presença muito forte. Será com certeza uma oferta para competir diretamente e tentar conquistar alguns consumidores