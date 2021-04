Xiaomi Mi Band 6 já está disponível para compra

A Mi Band da Xiaomi é a mais popular smartband em todo o mundo, nas suas várias versões. Este produto, relativamente acessível, tem vindo a oferecer cada vez mais fiabilidade na monitorização que faz e nas funcionalidades gerais. A Xiaomi Mi Band 6 foi lançada no final do mês de março e já começa a estar disponível para compra.

A nova smartband com ecrã AMOLED e SpO2 pode ser adquirida já por 42,50 €.

Xiaomi Mi Band 6, a evolução necessária

A Xiaomi Mi Band 6, ou Mi Smart Band 6, como é chamada no mercado internacional, já está disponível para compra. Trata-se de uma smartband com ecrã de 1,56″ de tecnologia AMOLED com uma densidade de 326ppp.

A grande novidade prende-se com o facto de já fazer monitorização dos níveis de oxigénio no sangue graças ao sensor SpO2. Além disso, tem melhorias ao nível do sensor de batimentos cardíacos e da própria monitorização do sono. Oferece, adicionalmente, exercícios de respiração, monitorização de stress e do ciclo menstrual.

Para quem pratica desporto, agora é possível acompanhar 30 modalidades diferentes, sendo 6 delas detetadas automaticamente. Ou seja, basta começar a correr ou andar de bicicleta que a Mi Band trata da monitorização. Além destas duas modalidades, sendo que a corrida pode ser indoor ou outdoor, deteta ainda remo, caminhada e elíptica.

Pode ser utilizada em natação, uma vez que conta com resistência a água 5ATM.

A bateria carrega através de um carregador magnético, o que é uma vantagem, e terá entre 14 a 19 dias de autonomia. Há que referir que existe depois toda a interação com o smartphone, recebendo notificações, podendo fazer um controlo multimédia e muito mais.

A Xiaomi Mi Band 6 está disponível por 42,50 € com o código de desconto HYXM6DE, sendo que suporta os idiomas inglês e chinês, e não está sujeito a despesas de envio ou alfândega.

Xiaomi Mi Band 6