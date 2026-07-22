Samsung revela Galaxy Watch Ultra2 e Watch9: a IA chegou ao pulso

A Samsung anunciou a chegada da sua mais recente geração de smartwatches, revelando os novos Galaxy Watch Ultra2 e Galaxy Watch9. Esta nova linha destaca-se pela integração profunda de IA, concebida para oferecer uma monitorização de saúde mais proativa, contínua e personalizada aos utilizadores.

Claro que estes novos smartwatches trazem ainda muito mais. Apoiados por um hardware totalmente renovado, a gama introduz o processador Snapdragon Wear Elite, garantindo maior autonomia e os ecrãs mais brilhantes de sempre nestes equipamentos.

O todo-o-terreno Galaxy Watch Ultra2

O Galaxy Watch Ultra2 assume-se como o relógio inteligente mais potente e avançado do catálogo da marca. Construído numa resistente caixa em titânio e desenhado para condições extremas, este modelo de 47 milímetros está apto para atividades exigentes, incluindo o mergulho profissional.

O dispositivo conta com as certificações IP69K, 10 ATM e EN13319, começando a registar a profundidade e a temperatura da água assim que o utilizador submerge. Ao nível do hardware, o mostrador impressiona por conseguir atingir os 5000 nits de brilho máximo.

A autonomia recebeu um incremento de 35% em relação à geração anterior graças a uma bateria de 800 mAh, tudo isto contido num corpo com uma espessura reduzida em cerca de 12%.

Galaxy Watch9: Foco no conforto e bem-estar

A pensar na utilização diária e na criação de hábitos saudáveis, o Galaxy Watch9 apresenta um design leve com uma silhueta almofadada e caixa em alumínio. Disponível nos tamanhos de 40 e 44 milímetros, o dispositivo aposta num ecrã nítido de 3000 nits e em baterias otimizadas para acompanhar confortavelmente a rotina e a monitorização do sono do utilizador.

Tal como o modelo Ultra, o desempenho fluido e a navegação contínua são assegurados pelo novo processador Snapdragon Wear Elite.

Saúde potenciada pela Inteligência Artificial

A verdadeira revolução desta geração reside no tratamento dos dados biométricos que são recolhidos continuamente pelo sensor BioActive. A Inteligência Artificial transforma métricas orgânicas complexas em recomendações práticas e diretas.

Entre as grandes novidades da plataforma destacam-se a avaliação da carga cardiovascular diária, o alerta para desvios nos sinais vitais durante a noite, um índice integrado de condição física e novas funcionalidades dedicadas a proteger a audição do ruído.

Preços e Disponibilidade

Os novos Galaxy Watch entram hoje em fase de pré-reserva, ficando globalmente disponíveis no mercado a partir do dia 7 de agosto. O Galaxy Watch9 chega às lojas com um preço de venda recomendado a partir de 409 euros. Já o modelo topo de gama, o Galaxy Watch Ultra2, estará disponível para os entusiastas por 749 euros.