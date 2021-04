Xiaomi Mi 11 Lite – valerá a pena num mercado tão competitivo?

Foi há poucas semanas que a Xiaomi apresentou novos produtos da linha Mi 11. Além das versões Pro e Ultra, houve espaço para duas versões Lite (uma 4G e outra 5G). Para já, apenas a versão 4G está disponível para o mercado global e é dessa que vamos falar.

Será que num mercado tão competitivo, numa gama de preços que ronda os 300 €, esta é uma opção a considerar?

Mi 11 Lite com ecrã AMOLED e um design elegante

O Xiaomi Mi 11 Lite vem equipado com um ecrã de 6,55″ com tecnologia AMOLED e uma resolução FullHD+, com taxa de atualização de 90Hz e uma resposta ao toque de 240 Hz. Este modelo é revestido a vidro com proteção Gorilla Glass 5.

Há que destacar que as margens do ecrã tem apenas 1,88 mm de espessura e a câmara posicionada no canto superior direito perfura o ecrã num pequeno espaço.

O Mi 11 Lite tem uma espessura de apenas 6,81mm e pesa 157g. Na lateral integra um sensor de impressões digitais e o módulo traseiro das câmaras não compromete a elegância do equipamento.

Está disponível nas cores Azul Pastilha Elástica, Rosa Pêssego e Preto Boba.

O desempenho

O Xiaomi Mi 11 Lite na versão 4G vem equipado com um processador Snapdragon 732G, o escolhido por muitas marcas para equipar as suas gamas médias. Este é um processador de 8nm, octa-core (2×2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver), e tem uma GPU Adreno 618.

Pode ainda ser encontrado nas versões de 64 GB + 6 GB, 128 GB + 6 GB e 128 GB + 8 GB.

Fotografia e vídeo

Na traseira do smartphone existem então 3 câmaras. A principal é de 64 MP com abertura f/1.8. A ultra grande angular é de 8 MP e tem uma abrangência de 119º. Já a terceira câmara é uma telemacro de 5 MP. Em vídeo permite gravar a 4K a 30fps e a 1080p a 30/60/120fps.

A câmara frontal tem 16 MP e uma abertura f/2.5, sendo que grava vídeo a 1080p a 30fps e 720p a 120fps e ainda tem HDR.

Bateria

Temos aqui mais um smartphone que tira partido das tecnologias de carregamento rápido desenvolvidas pela Xiaomi. Assim, a bateria de 4250 mAh carrega a uma potência máxima de 33W.

Esta bateria, segundo indicação da marca permite reprodução de vídeo por 16 horas e de música por 101 horas.

E mais sobre o Xiaomi mi 11 lite?…

Há ainda a referir que o Mi 11 Lite da Xiaomi tem sistema de som em stereo, mas não tem jack de áudio de 3,5 mm. Além disso, tem NFC, tecnologia de arrefecimento LiquidCool, oferece modo de leitura e ainda um sensor de luz ambiente a 360º.

Vem equipado com Android na versão 11 e com a interface de utilizador MIUI 12.

Perante estes argumentos, sim, este é um modelo de gama média que vale a pena o investimento. Ainda para mais para quem procura um smartphone mais elegante, já que a Xiaomi conseguiu uma grande harmonia com este modelo.

O smartphone pode ser encontrado em armazém europeu na sua versão global a partir de 279 €, disponível nas diferentes cores e versões. O código de desconto de 34,50€ pode ser obtido aqui.

Xiaomi Mi 11 Lite