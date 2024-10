Xiaomi está a trabalhar num anel inteligente que se ajusta ao tamanho dos seus dedos

A Xiaomi está a adotar uma nova abordagem ao crescente mercado dos anéis inteligentes, abordando um dos principais pontos problemáticos para os utilizadores - o tamanho. A gigante tecnológica chinesa parece estar a desenvolver um sistema capaz de ajustar automaticamente o anel ao seu dedo.

Um dos principais problemas dos anéis: o tamanho

O tamanho tem sido um aspeto complicado dos anéis inteligentes, tanto para as fabricantes como para os utilizadores. Muitas marcas, como a Amazfit, oferecem os seus produtos em tamanhos predefinidos, como o tamanho 8, 10 ou 12 para o anel Helio.

Outras, como a Oura e a Samsung, fornecem kits de tamanhos para ajudar os utilizadores a encontrar o tamanho ideal antes da compra. Embora estes métodos funcionem, podem ser inconvenientes, especialmente para os utilizadores que pretendem uma solução mais universal.

De acordo com a 91Mobiles, a nova patente da Xiaomi, registada na Administração Nacional da Propriedade Intelectual da China (CNIPA, originalmente) em dezembro de 2023 e aprovada em setembro de 2024, apresenta uma solução única.

Qual a solução que a Xiaomi propõe?

A empresa concebeu um anel com uma mola incorporada e material elástico entre as suas camadas interior e exterior, permitindo-lhe ajustar-se automaticamente ao tamanho do dedo do utilizador. Esta inovação poderá eliminar totalmente a necessidade de tamanhos diferentes de anéis, permitindo que os utilizadores usem o dispositivo confortavelmente em qualquer dedo.

Para além da funcionalidade de redimensionamento automático, a patente dá a entender várias caraterísticas técnicas avançadas. Estas incluem conectividade móvel (de 2G a 5G), Wi-Fi, banda ultralarga (UWB), NFC, armazenamento interno, superfícies sensíveis ao toque, um microfone e colunas.

Também menciona uma série de sensores, como os de luz, proximidade, temperatura, giroscópio e acelerómetro, que poderão permitir uma variedade de funcionalidades de saúde, fitness e smart home.

Embora a Xiaomi tenha patenteado estas funcionalidades, não garante que todas elas apareçam no produto final. Ainda assim, a capacidade de ajuste automático destaca-se como um fator de mudança no mercado dos anéis inteligentes.

Não há informações oficiais sobre quando o anel inteligente de tamanho próprio da Xiaomi estará disponível, embora os rumores sugiram que poderá ser lançado no final deste ano juntamente com a série Xiaomi 15. No entanto, os pormenores precisos continuam a ser escassos.

A experiência da Xiaomi no mercado dos acessórios inteligentes, com produtos como o anel económico Mijia R02, mostra o interesse da empresa nos wearables. Embora o Mijia R02 só esteja disponível na China, um anel inteligente de tamanho próprio com funcionalidades avançadas poderia atrair a atenção global.

Resta saber se a Xiaomi pretende ou não expandir o seu alcance com um produto deste tipo, mas o potencial está certamente presente.

