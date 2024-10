Banco Central Europeu baixa taxas de juro pela terceira vez este ano

Pela terceira vez este ano, o Banco Central Europeu (BCE) baixou as taxas de juro, salientando que a inflação na zona euro está cada vez mais controlada.

Em mais uma boa notícia para quem tem créditos à habitação, o Banco Central Europeu reduziu em 0,25 pontos a sua principal taxa de referência, para 3,25%.

A primeira redução consecutiva das taxas de juro em 13 anos marca uma mudança de orientação do banco central da zona euro.

De acordo com o Banco Central Europeu, nesta quinta-feira, "as informações recebidas sobre a inflação mostram que o processo de desinflação está bem encaminhada". Além disso, "as perspetivas para a inflação são, também, afetadas pelas recentes surpresas negativas nos indicadores da atividade económica".

Conforme a Reuters, os últimos dados económicos deverão ter inclinado a balança no Banco Central Europeu a favor de um corte nas taxas, com os inquéritos sobre a atividade e o sentimento das empresas, bem como a leitura da inflação para setembro, todos ligeiramente inferiores ao esperado.

O Banco Central Europeu não deu qualquer indicação sobre futuras medidas, no comunicado partilhado, sublinhando que as decisões serão tomadas paulatinamente, "reunião a reunião", com base nos dados mais recentes. Os mercados monetários, contudo, estão quase a prever três novas reduções até março do próximo ano.

Após a decisão, o euro registou uma subida.

A imprensa está a ressalvar que o Banco Central Europeu pode finalmente afirmar que conseguiu domar o "pior surto de inflação em pelo menos uma geração".