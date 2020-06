Xiaomi confirma especificações da nova Mi Band 5

A dois dias do lançamento oficial da Mi Band 5 e depois de muitos rumores, eis que a Xiaomi começa a desvendar alguns segredos da sua nova smartband.

Ontem divulgou cores e design e hoje foi dia de partilhar algumas das especificações.

Xiaomi Mi Band 5, as partilhas oficiais

Ontem, através de um cartaz publicado pela Xiaomi, foi revelado um pouco mais daquilo que a marca terá preparado para o próximo grande evento. Será no dia 11 de junho, pela manhã de Lisboa (7h), que a Xiaomi irá dar a conhecer oficialmente e em direto a sua smartband.

Pelo cartaz divulgado foi possível ver o aspeto da nova Mi Band, que em traços gerais pouco muda em relação à anterior, mas, ainda assim, terá um ecrã maior que a Mi Band 4. Além disso, foram reveladas quatro cores distintas – verde, vermelho, amarelo e preto.

As especificações

Uma nova partilha feita esta manhã vem confirmar muito daquilo que já se escreveu sobre a smartband da Xiaomi nos últimos tempos. Várias especificações são então descritas.

Traduzindo o cartaz, é assim possível perceber que a Mi Band 5 virá com:

Ecrã OLED tátil maior

Carregamento magnético

NFC UnionPay Mobile QuickPass

Controlo remoto para fotos

Atualização profissional do sensor

Monitorização de 11 desportos profissionais

Novo modelo de saúde feminina

Uma especificação que não vem mencionada neste cartaz é o suporte à assistente virtual Alexa. No entanto, este cartaz é dirigido ao público chinês e a inclusão da Alexa porá ser apenas aplicada à Mi Band 5 Global.

Relativamente aos desportos, de acordo com publicações anteriores, a Mi Band 5 deverá monitorizar novos modos de exercícios, nomeadamente ioga, elíptica, remo, ciclismo indoor e salto em distância. Pelas imagens divulgadas, veremos também a inclusão de desportos como ténis, basquetebol, salto à corda ou ténis de mesa.

O carregador terá uma melhoria significativa face aos anteriores, será magnético, evitando a retirada da bracelete para colocar à carga.

Aponta-se ainda que a Mi Band 5 terá um ecrã de 1,2″ com tecnologia AMOLED. Além disso, o anúncio de “Atualização profissional do sensor”, deverá referir-se à capacidade de medir os níveis de oxigénio no sangue (SpO2), algo que se espera há já algum tempo.

No dia 11, cá estaremos para acompanhar todas as novidades da nova smartband da Xiaomi e, até lá, estaremos atentos a todas as informações divulgadas.