Huawei Watch 5 revoluciona o smartwatch com novos sensores de monitorização X-TAP

A Huawei apresentou esta quinta-feira o seu mais recente smartwatch, o Huawei Watch 5. A quinta geração da série de relógios inteligentes da marca destaca-se pela introdução da tecnologia pioneira de monitorização da saúde e bem-estar, denominada X-TAP, prometendo revolucionar como os utilizadores acompanham os seus dados vitais.

Huawei Watch 5 revoluciona o smartwatch

O novo dispositivo distingue-se pelo seu "design sofisticado presente nos materiais luxuosos", pela inovadora "tecnologia multissensorial X-TAP para a monitorização da saúde e bem-estar e pelo modo duplo de bateria", mantendo a funcionalidade eSIM característica desta linha.

Compatível com os sistemas operativos Android e iOS, o Huawei Watch 5 procura dar continuidade ao legado da série, que desde 2015 combina "tecnologia de ponta com uma estética elegante e futurista".

A grande novidade, o X-TAP, é um "módulo de deteção distribuída que apresenta resultados de monitorização da saúde e bem-estar ainda mais rápidos, precisos e abrangentes". Esta tecnologia integra "sensores táteis, de eletrocardiograma (ECG) e de fotopletismografia (PPG) numa única interface simplificada, combinando a medição através do pulso com a medição através da ponta do dedos".

Segundo a marca, esta abordagem permite recolher dados fisiológicos "mais ricos e de forma mais eficiente", devido à "estrutura vascular densa da ponta dos dedos e à superfície da pele mais fina". O sistema X-TAP é capaz de parametrizar até "sete indicadores de saúde e bem-estar em apenas um minuto".

Novos sensores de monitorização X-TAP

Aqui estão incluídos a frequência cardíaca, saturação de oxigénio no sangue (SpO2), temperatura da pele, stress, ECG, deteção da rigidez arterial e saúde respiratória. Após a medição, o utilizador recebe o "One-Tap Health Glance, um relatório abrangente com dados, análises e recomendações".

Inspirado no universo, o design do Huawei Watch 5 materializa-se em dois tamanhos, 42mm e 46mm, e um total de oito versões, com materiais como vidro de safira, aço inoxidável 904L – "o mesmo material utilizado na relojoaria tradicional de luxo" – e titânio de qualidade aeroespacial, que é "45% mais leve e quase duas vezes mais resistente do que o aço inoxidável".

As braceletes estão disponíveis em titânio, fluoroelastómero e materiais compósitos com texturas de couro, seda e ganga.

Além da monitorização avançada da saúde, o smartwatch introduz controlos por gestos intuitivos, como o "Duplo Deslize e o Duplo Toque", permitindo atender chamadas ou controlar a reprodução de música sem tocar no ecrã. O relógio suporta cartões eSIM, possibilitando chamadas e mensagens independentes do smartphone.

No que concerne à autonomia, o Huawei Watch 5 apresenta um modo duplo de bateria: o Modo Standard oferece até 3 dias (42mm) ou 4,5 dias (46mm) de utilização, enquanto o Modo Autonomia Prolongada estende a duração para até 7 e 11 dias, respetivamente. O carregamento rápido permite carregar totalmente a versão de 42mm em 60 minutos e a de 46mm em 90 minutos.

O Huawei Watch 5 estará disponível com um preço de venda ao público recomendado a partir de 449,00€, com uma oferta de lançamento que inclui os Huawei FreeBuds 6i e uma bracelete adicional.