A Airmate Air Circulation Fan é uma ventoinha comercializada sob a alçada da Xiaomi, sendo compatível com a app Mi Home para um controlo à distância. Mais do que uma ventoinha, este produto promete criar uma circulação de ar avançada na casa, graças, essencialmente, à sua cabeça oscilante tridimensional.

Conheça mais sobre a ventoinha Airmate Air Circulation Fan.

A ventoinha, normalmente, é um produto associado ao calor. Mesmo sem refrescar a casa, cria uma circulação de ar que acaba por ser agradável. À noite, por exemplo, se for colocada em frente a uma janela, traz o ar fresco da rua para dentro de casa de uma forma mais rápida.

Existem produtos bastante simples com duas ou três velocidades, que simplesmente rodam uma hélice, muitas vezes com ruído associado. Mas existem outras sugestões que vão muito além, tendo já a componente “smart” associada.

A Xiaomi Airmate Air Circulation Fan é um desses casos. Como principal característica destaca-se então o facto de estar ligada à rede Wi-Fi de casa, podendo ser controlada à distância através do smartphone, com recurso à popular app Mi Home. A app está disponível para Android e iOS.

Xiaomi Airmate, para uma circulação de ar mais natural e com menos ruído

Além do controlo via app, existem claro modos de utilização que marcam a diferença.

Uma das opções de modo, útil tanto para inverno como verão é a de neutralização da temperatura. A ventoinha, com este modo, torna-se útil para ser conjugada com o sistema de aquecimento ou arrefecimento. Estes podem estar a funcionar com menos potência e a ventoinha trata de espalhar o ar pela divisão, com pouco ruído associado.

O Ciclo Casa Inteira traz ao utilizador uma circulação de ar fresco que cria uma brisa contínua capaz de percorrer toda a área. Além disso, proporcionará uma espécie de brisa natural, como se fosse o vento a entrar pela janela.

A ventoinha tem 32 velocidades, sendo que existe uma opção Air Baby especialmente programada para utilizar durante a noite.

As grandes hélices e a cabeça rotativa tridimensional são essenciais para conseguir oferecer todas estas funcionalidades.

O preço da Airmate Air Circulation Fan é de 124,99 € com portes grátis a partir da União Europeia.

Airmate Air Circulation Fan

Se procura algo mais acessível, deixamos como sugestão outras duas propostas: