Light Flip: depois de anos esquecido, o telemóvel com tampa está de volta

A Light, empresa norte-americana conhecida pelos seus modelos de telemóvel minimalistas, apresentou o Light Flip, um dispositivo que recupera o formato clássico dos anos 2000 para oferecer uma experiência sem redes sociais, sem publicidade e sem as distrações típicas dos smartphones atuais.

Depois de três gerações de telemóveis com ecrã tátil, a Light decidiu experimentar um caminho diferente.

O Light Flip é o primeiro modelo com tampa da marca e junta o ADN da empresa, que se foca na simplicidade e na redução do tempo de ecrã, a um formato que muitos utilizadores mais jovens têm vindo a redescobrir.

Segundo a marca, a decisão de avançar para este formato surgiu depois de perceberem que muitos jovens já usavam telemóveis com tampa antigos, apesar de se queixarem da qualidade de construção.

A Light decidiu, por isso, aplicar o seu sistema operativo próprio, o LightOS, a um design clamshell moderno, mas sem abrir a porta às aplicações que tornam os smartphones tão viciantes.

Especificações do telemóvel Light Flip

Ao contrário dos modelos anteriores da marca, que apostavam em ecrãs e-ink, o Light Flip troca essa tecnologia por um ecrã OLED mate de 2,8 polegadas, com resolução de 480x640 pixels.

A mudança promete maior fluidez e melhor legibilidade, ainda que implique alguma perda de autonomia face aos modelos anteriores.

No interior encontra-se um processador MediaTek MT8873, acompanhado por 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento.

A bateria tem capacidade de 1800 mAh, e o dispositivo suporta ligações 5G e 4G LTE, tanto por nano SIM como por eSIM, além de Bluetooth 5.0, GPS, entrada USB-C e a já rara entrada de auscultadores de 3,5 mm.

Relativamente à fotografia, o Light Flip aposta numa câmara traseira de 50 MP, com imagens finais de 12 MP.

Fechado, o telemóvel mede 110 x 58 x 19 mm e pesa 160 gramas, sendo ainda possível remover a bateria através de uma tampa aparafusada.

Ao nível do design, a grande diferença face ao Light Phone III é o material: o corpo é feito de plástico em vez de alumínio, o que ajuda a baixar o custo de produção. Em compensação, o Flip estará disponível em seis cores diferentes.

Apesar de não estar disponível em Portugal, o Light Flip é mais uma alternativa que surge numa altura em que cada vez mais utilizadores procuram alternativas aos smartphones tradicionais, seja por motivos de saúde mental, seja por nostalgia dos telemóveis old school.

Leia também: