O inverno é por si só uma época que pede aconchego e que nos leva a passar mais tempo em casa. Este ano, além do frio, ainda temos uma pandemia que nos obriga a trabalhar, estudar e passar o tempo livre… tudo em casa.

As tarefas domésticas acumulam-se e o ambiente pode começar a ficar com um “ar pesado”. A tecnologia tem soluções.

Purificador de ar Baomi Air Purifier 2nd gen

A primeira sugestão é para melhorar o ambiente e o “ar pesado”. A qualidade do ar que respira influencia não só o seu bem-estar, como a sua própria saúde.

Assim, um purificador de ar poderá ser essencial, principalmente se mantiver a casa demasiado fechada nestes dias, com o aquecimento ligado.

O Baomi Air Purifier 2nd gen tem eficiência para tratar o ar de um espaço com 150 metros cúbicos por hora e o filtro durahepa pode durar até 12 meses. Este filtro surge como mais eficiente que os já eficientes filtros HEPA, graças à tecnologia eletroestática de absorção das partículas.

Uma das particularidades deste produto é o seu modo silencioso, que permite ser utilizado mesmo em momentos de descanso. Além disso, pode ser controlado via app Mi Home.

O purificador de ar Baomi está disponível por cerca de 106€, utilizando o código de desconto 11SALE202. O envio é rápido e gratuito, feito a partir da Europa.

Baomi Air Purifier

Robô aspirador Proscenic 850T

Quem nos segue aqui no Pplware, sabe a adoração que temos por robôs aspiradores. O tempo não é muito e se há tarefas domésticas que podemos atribuir a eletrodomésticos, atribuímos.

A aspiração diária da casa, o passar a esfregona com um pouco de água, só para fazer uma limpeza rápida, são tarefas que os robôs fazem hoje com grande eficiência. Depois, a limpeza mais profunda até pode ser deixada para fazer com intervalos de tempo maiores.

O modelo Proscenic 850T assume-se como bastante acessível, mas já tem disponível o controlo via app, com mapeamento, e permite limpar o chão com água além da aspiração.

A aspiração é feita de forma mais eficiente, já que o percurso do aspirador é em zig-zag em vez de aleatório e, no final da limpeza regressa à base para carregar. A marca garante uma autonomia de cerca de 120 minutos.

O robô aspirador Proscenic 850T está disponível por cerca de 160€, com o código de desconto PROSC850T.

Proscenic 850T