Apesar de já estarmos há quase um ano a viver com o teletrabalho como realidade, existem ainda pessoas a adaptar-se a esta nova realidade que poderá durar por muito mais tempo. Muitas vezes já aqui falámos que para se trabalhar é essencial haver conforto e os periféricos poderão ter um papel fundamental. Além disso, um monitor extra ou de grandes dimensões, poderá ser fundamental para aumentar a sua produtividade.

Assim, para equipar o seu escritório em casa, sugerimos-lhe alguns monitores para diferentes preços e tamanhos.

Monitor Dell UltraSharp U2520D

O monitor Dell UltraSharp U2520D tem um ecrã com tecnologia IPS com sistema de retroiluminação LED de 25″, uma área ótima de trabalho. Tem tratamento anti-brilho e revestimento rígido do polarizador.

Oferece uma resolução de 2560 x 1440 píxeis a 60 Hz, com 117,5 pontos por polegada, em 16:9. O nível de contraste é de 1000:1 e a luminosidade é também normal, de 350 cd/m2.

Inclui uma DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, duas USB Tipo-C, três portas USB, e jack de áudio de 3,5mm. Oferece ainda uma grande versatilidade no ajuste da inclinação, rotação e altura do monitor.

Este modelo está disponível por cerca de 400 €.

Benq GW2270H

O monitor GW2270H da Benq é uma opção bastante interessante, que custa atualmente cerca de 100 €. Tem 21,5″ com uma proporção de 16:9 e resolução FullHD, ideal para a maioria dos trabalhos a executar em frente ao PC.

Oferece uma taxa de resposta de 5ms e um brilho de 250 cd/m2. Tem ecrã com retroilumição LED e destacam-se a tecnologia Eye Care, para um menor impacto da luz nos olhos do utilizador.

Como ligações importantes destacam-se as duas portas HDMI, no entanto, não tem ligação USB.

LG 25UM58-P

Com uma proporção de 21:9, o utilizador ganha mais espaço para trabalhar, evitando, por exemplo ter que ter dois monitores lado a lado. Esta configuração poderá ser ótima para aumentar a sua produtividade.

Além disso, é excelente para ambiente de jogo… e no fim de um dia de trabalho, nada melhor que descontrair com um bom jogo.

O seu preço situa-se nos 180 €, o que é bastante interessante para o tipo de oferta.

Monitor AOC U2879VF

O modelo AOC U2879VF pode ser encontrado por cerca de 250 €. Estamos perante uma excelente opção em termos de qualidade e preço com resolução 4K. Esta é mais uma das opções que é indicada para trabalhar, principalmente em áreas onde é necessário trabalhar com edição de foto e vídeo.

É também indicada depois para ambiente de jogo.

O monitor tem 28″, uma taxa de atualização de 60Hz e um tempo de resposta de apenas 1ms. O tipo de painel é TN e ainda oferece tecnologia FreeSync.

