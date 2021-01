’83 e o regresso da Guerra Fria

’83 é o nome do próximo jogo da Antimatter Games e como indicámos no título do artigo, é um jogo que remonta aos tempos da Guerra Fria.

Venham conhecer este shooter de grande escala, que nos mostra uma realidade alternativa da Guerra Fria.

A Guerra Fria, tratou-se de um dos períodos mais tensos da história mundial recente e trata-se do ponto de partida para os estúdios britânicos sediados em Cornwall, Antimatter Games (responsáveis por Killing Floor e Rising Storm: Vietnam).

Com a ameaça de uma potencial guerra nuclear no horizonte, foram anos de enorme clima de tensão entre Estados Unidos e União Soviética. ’83 cria uma versão alternativa da História, na qual o conflito acaba por eclodir.

Trata-se de um FPS cuja jogabilidade coloca frente a frente dois pelotões de jogadores em mapas massivos. Como será fácil perceber, as nações em causa serão a NATO e o Pacto de Varsóvia.

Trata-se de um jogo cuja escala será massiva, não só pelo tamanho dos mapas, mas também pela dimensão dos pelotões. Segundo a descrição dos seus responsáveis, podemos estar perante um jogo com número de jogadores muito semelhante aos dos principais Battle Royales no mercado.

Cada mapa apresentará vários objetivos cuja obtenção provoca um impacto efetivo no decorrer da batalha. Cada vitória, cada derrota, cada via de abastecimento interrompida… terão impacto no decorrer das batalhas. A conquista e controlo do território tem uma crucial importância em ’83.

Os jogadores terão acesso a uma vasta seleção de equipamento e armamento, inspirados nos modelos reais e existentes na altura. Haverá ainda espaço para a existência de veículos, tanto terrestres como aéreos pelo que as batalhas serão intensas, tanto no ar como na terra e a coordenação será crucial.

Todas as armas, serão a representação cuidada dos seus modelos reais e têm sistemas de balística, penetração, coice e manuseamento desenvolvidos com cuidado especial, tornando cada arma, uma ferramenta única em combate.

Ainda sem data de lançamento concreta, ’83 deverá ser lançado ainda este ano para PC.