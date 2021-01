Rubrica: As apps desenvolvidas pelos nossos leitores [127]

Ano novo, apps novas pois, por conseguinte, também o nosso smartphones e/ou tablet necessita de novos conteúdos.

Nesse sentido, cá estamos para mais uma rubrica de divulgação das aplicações fruto do trabalho, imaginação e criatividade dos nossos leitores. Resumidamente, são apps simples, úteis, divertidas, enfim… tudo o que possam imaginar.

Vamos então conhecer as 4 apps de hoje.

As apps dos nossos Leitores

Tale Trail

A app Tale Trail tem como objetivo então promover a leitura de diversos livros através da agregação de informação acerca dos locais históricos onde decorreram os grandes romances portugueses.

Trata-se de uma aplicação recente, lançada no dia 24 de dezembro, e destina-se a todas as idades. No entanto o foco principal são os estudantes do ensino secundário, uma vez que se encontram a estudar estas mesmas obras. Esta é, assim, uma forma simples, dinâmica e divertida de aprenderem mais sobre a matéria.

A app oferece aos utilizadores informações sobre os livros que estão a ler, não só sobre o seu macroespaço, mas também sobre os pequenos detalhes, contribuindo assim para a sua experiência de leitura.

Funcionalidades:

Selecionar um dos livros presente na lista da aplicação

Visualizar um mapa onde todos os locais do selecionado livro se encontram sinalizados

Visualizar a informação sobre determinado local ao selecionar um dos marcadores do mapa

Possibilidade de utilizar o menu da aplicação para navegar entre os diferentes livros e locais

Pode ainda contactar a equipa para reportar eventuais erros, bugs ou divulgar a sua opinião e/ou eventuais sugestões.

A app foi desenvolvida por 7 estudantes de Engenharia Informática da Universidade de Coimbra e está disponível, gratuitamente, para Android.

Tail Trail

Pathways

Pathways é um verdadeiro quebra-cabeças. O objetivo é original e único, onde o jogador deve completar caminhos deslizando as peças na vertical ou horizontal. Cada puzzle de Pathways tem um limite de deslizes, por isso deve ter atenção. Alguns níveis têm ainda peças bloqueadas, o que os torna mais desafiantes.

O jogo permite então trabalhar a capacidade de lógica, memorização e imaginação. Contém vários pacotes de níveis com desafios diferentes, para que possa escolher o puzzle de que mais gosta. Receba estrelas quando a solução do puzzle é perfeita.

Características:

Mais de 300 quebra-cabeça grátis

Dicas sobre a solução dos puzzles

Modo escuro

Tema de natal

Experiência de jogo de alta qualidade

Simples e agradável

A app foi desenvolvida por Filipe Oliveira e está disponível para iOS e Android de forma gratuita.

iOS

Android

Random Mailbox

Com a app Random Mailbox vai conseguir manter a sua caixa de correio eletrónico completamente limpa e sem SPAM. A app permite criar infinitos endereços de email para utilizar com segurança e de forma anónima em qualquer lugar que pretenda proteger a sua privacidade.

Através da aplicação vai conseguir mais facilmente proteger a sua privacidade sem notificações irritantes.

A app permite apenas que receba e leia emails, não oferece a possibilidade de enviar correio. Este software usa a API 1secMail para criação e leitura de emails.

Random Mailbox é uma app da autoria do leitor Jonas Moreira e está disponível para Android.

Random Mailbox

NitroSmash

NitroSmash é um jogo Arcade cujo objetivo principal é impedir que moléculas de amoníaco e óxido nitroso atinjam a atmosfera. Para que isto não aconteça é importante que sejam esmagadas.

Trata-se de um jogo educativo, desenvolvido para aumentar a consciencialização sobre os problemas do nitrogénio no meio ambiente. Quanto mais moléculas forem impedidas de ir para a atmosfera, melhor será a qualidade do ar. Para representar a poluição atmosférica, no jogo, o ar começa a ficar mais escuro.

Este jogo foi desenvolvido no âmbito do projeto NitroPortugal, como forma de esclarecer sobre o papel do nitrogénio no ambiente, mais precisamente no que diz respeito à poluição atmosférica.

O nitrogénio é o elemento mais importante da Terra, representa 78% do ar que respiramos e faz parte de todas as moléculas de ADN.

A app está disponível gratuitamente para Android.

NitroSmash

O que acharam das aplicações desta semana?