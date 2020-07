A PlayStation 5 (PS5) é uma das consolas mais aguardadas do momento. A Sony já deu a conhecer inúmeras especificações, jogos e acessórios que irão compor todo o pacote gaming desta edição e, é claro, os preços e datas de lançamento são agora muito especulados.

Mas se a pandemia da COVID-19 afetou inúmeros negócios, o das consolas parece que está a encontrar uma oportunidade. A Sony, assim, parece que aumentou a produção da PS5 em cerca de 50%.

Sony aumenta produção da PlayStation 5

A Sony já revelou muito do que será a sua consola, que tinha previsão de chegada pela altura do Natal, mas que poderá chegar mais cedo.

Mas mais do que chegar antes do tempo, é interessante perceber que as expectativas da Sony estão a crescer em relação às vendas, onde a pandemia poderá estar a ter um papel fundamental.

Inicialmente estaria prevista a produção de 6 milhões de unidades da consola para 2020. Contudo, existe a indicação de que a produção já vai nos 9 milhões de unidades e que poderá atingir os 10 milhões dentro de pouco tempo. É importante referir que a PS4, no primeiro mês de lançamento, vendeu 4,2 milhões de unidades.

A procura por dispositivos de entretenimento cresceu quando as pessoas tiveram que ficar confinadas nas suas casas. No entanto, apesar de se estar já a assistir a uma maior abertura, ainda é importante permanecer em casa, para prevenir o contágio. Além disso, o inverno fará naturalmente com que as pessoas permaneçam ainda mais dentro de casa.

Todos estes fatores poderão ser um sucesso para as vendas da nova PlayStation.

Além disso, muitas foram as empresas que tiveram dificuldades em responder à procura durante o período de quarentena, assim, esta poderá ser uma ação para garantir que os stocks não vão faltar e os clientes não vão ter problemas em receber a sua consola atempadamente.

Já está a juntar dinheiro para comprar a nova PS5?