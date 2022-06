Top robôs aspiradores: do chão às janelas da sua casa

Cada vez mais é possível manter a casa limpa e organizada sem ter que despender de muito tempo dos dias agitados que vivemos atualmente. Os robôs aspiradores têm aqui um grande contributo principalmente para quem tem animais em casa, crianças a deixar migalhas por todo o lado, ou mesmo para quem tem cabelo comprido em que a queda é uma constante.

As opções que trazemos vão além da limpeza do chão, com aspiração e lavagem, mas também dos vidros das janelas.

Robôs aspiradores Roborock Q7 Max e Max+

Os modelos Roborock Q7 Max e Max+ são em tudo iguais, no entanto, a versão Max+ incluiu uma base que ser serve para descarregar o depósito automaticamente.

O Roborock Q7 Max pode ser controlado via smartphone, com recurso ao mapeamento 3D da casa, recorrendo ao sistema de sensores LiDAR.

O aspirador tem um poder de sucção de 4200Pa e uma potência de 58W. A bateria proporciona uma autonomia de 180 minutos e tem um depósito de lixo de 470ml e ainda um tanque de água de 350ml.

O robô aspirador Roborock Q7 Max está disponível por apenas 289€, utilizando o código de desconto NNNQ7MAY. Já o modelo Roborock Q7 Max+, com saco de lixo automático na doca, está disponível por 459€ com o código de desconto NNNGKB10YQ7. O envio é feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida e isenta de taxas.

Roborock Q7 Max

Roborock Q7 Max+

Aspirador Proscenic M8 Pro

Tal como os modelos anteriores, também o Proscenic M8 Pro é um robô aspirador com base de descarga facilitando o processo de limpeza da casa e do próprio aspirador. O depósito de descarga tem um saco de lixo, com capacidade de 4,3 litros.

Além da opção de aspiração, com um tanque de 280ml, ainda permite limpeza com água e mopa, com um tanque de 300 ml. Tem ainda a função de mapeamento com gestão via app móvel, por divisão. Também o caudal de água pode ser controlado, bem como o poder de sucção.

O aspirador tem uma bateria de 5200mAh e um poder de sucção máximo de 3000±50Pa.

O aspirador Proscenic M8 Pro está disponível por 302€, utilizando o código de desconto NNNGKBY10M8. Os portes são gratuitos, com envio a partir de armazém europeu.

Proscenic M8 Pro

Aspirador ROIDMI EVE Plus

O ROIDMI EVE Plus tem uma base de descarga com depósito de 3 litros, o depósito interno de lixo tem 250 ml e o tanque de água é de também de 250ml. O ROIDMI EVE Plus tem um poder de sucção de 2700Pa.

A app permite controlar o fluxo de água, a potência do aspirador, controlar o ROIDMI EVE Plus por divisões com base no mapa criado pelo conjunto de sensores existente, entre muitos outros parâmetros.

O robô aspirador ROIDMI EVE Plus está disponível por 315€ com o código de desconto NNNGKBY10EVE.

ROIDMI EVE Plus

Robô de limpeza de janelas Ultenic T10

As limpeza das janelas pode ser uma grande dor de cabeça. Podem ser demasiado grandes, podem estar a uma altura demasiado elevada, em locais perigosos. Para qualquer um desses casos o Ultenic T10 poderá ser a ajuda preciosa.

Trata-se de um robô de limpeza para vidros, com controlo à distância via app. Tem um poder de sucção de 2500Pa, a limpeza conta com a ajuda de um pano microfibras e a bateria garante uma autonomia de cerca de 30 minutos.

De referir que tem sensor para deteção de bordas, de forma a não sair do vidro e não danificar o produto, e tem um cabo de segurança de 4 metros.

O aspirador Ultenic T10 tem um preço de 280€, quando utilizado o código de desconto NNNGKBY10T10.

Ultenic T10

Bobot Singfei Win 3060 - robô limpa-janelas

O robô limpa-janelas Bobot Singfei Win 3060 está disponível por apenas 152€, com o código de desconto NNNGKBY10BO.

Bobot Singfei Win 3060