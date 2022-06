ViaMichelin GPS: Quanto custa a sua viagem (combustível + portagens)?

Já conhece a plataforma ViaMichelin GPS? A cada semana assistimos a um sobe e desce dos preços dos combustíveis. Esta semana o preço do gasóleo deverá aumentar quase 4 cêntimos e o preço da gasolina deverá baixar cerca de 7 cêntimos.

Se quiser saber quanto custa uma viagem, hoje trazemos uma boa sugestão. Vamos conhecer a plataforma Via Michelin.

São várias as aplicações de navegação que estão atualmente disponíveis no mercado. O Google Maps e o Waze são certamente das mais populares, mas existem outras igualmente interessantes.

Uma das apps que sempre se destacou neste segmento é a ViaMichelin GPS pelo facto de ter todas as funções necessárias ao nível da navegação, mas também por integrar um "planeador de percurso", que nos permite saber, por exemplo, o preço de uma viagem (combustível + portagens) e muitas outras funcionalidades úteis.

Principais funcionalidades do ViaMichelin GPS

Possibilidade de escolha do mapa: Mapas Michelin, Simplificado, Satélite

Rotas com tráfego em tempo real

Navegação GPS com mapeamento 3D e orientação por voz

Alertas de incidentes comunitários

Possibilidade de adicionar informações sobre o seu veículo

Apresentação do custo total de combustível para uma viagem

Apresentação do valor das portagens

Reserva de carros

Reserva de hotéis

Conhecer pontos turísticos

Meteorologia

Com a subida expressiva dos combustíveis, o ViaMichelin GPS permite-nos saber quanto custa uma viagem. Podemos indicar o valor do combustível que a plataforma trata de fazer as contas. O preço final inclui o preço das portagens e combustível (com o preço à data).

Uma funcionalidade interessante, é o facto desta plataforma mostrar, de forma gráfica, o custo da viagem. No caso das portagens, estas aparecem de forma detalhada.

Como se pode ver pelas imagens seguintes, o utilizador pode escolher os pontos da sua rota, escolher o tipo de transporte, combustível, preço do combustível, entre outras informações. Após calcular todas as rotas, a aplicação indica o número total de quilómetros, preço total das portagens e o tempo estimado para a viagem.

Além das versões para Android e iOS, o ViaMichelin está também disponível online aqui. Se procuram uma boa e completa ferramenta de navegação, experimentem esta e não se esqueçam de nos dar o feedback.