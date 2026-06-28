PcDays da PcComponentes arrancam com descontos até 50%

A PcComponentes deu início à edição de 2026 dos PcDays, a sua campanha de verão dedicada à tecnologia. Até 12 de julho, os consumidores poderão aproveitar descontos até 50% em centenas de produtos, desde computadores e componentes a smartphones, gaming, televisores, eletrodomésticos e muito mais.

Sob o mote "Tecnologia por todo o lado!", a campanha pretende disponibilizar novas oportunidades de poupança todos os dias, recorrendo a um conjunto de iniciativas especiais.

PcComponentes: Ofertas diferentes todos os dias

Durante os PcDays haverá dias temáticos, nos quais serão lançadas ofertas flash com duração de 24 horas e, em alguns casos, 48 horas.

A campanha inclui ainda uma "super bomba" diária, uma promoção especial com descontos particularmente atrativos, disponível por tempo limitado.

Desta forma, a loja incentiva os consumidores a acompanharem diariamente a campanha para descobrirem novas oportunidades de compra.

Entrega rápida e envio gratuito

Além dos descontos, a PcComponentes mantém alguns dos seus principais compromissos de serviço:

Entrega até 48 horas;

Envio gratuito em compras superiores a 50 euros.

Uma oportunidade para renovar a tecnologia

Quem estiver a pensar comprar um novo portátil, atualizar o computador, investir num smartphone ou adquirir acessórios para gaming poderá encontrar ofertas interessantes durante estas duas semanas de campanha.

Os PcDays decorrem até 12 de julho, sendo esperadas novas promoções e ofertas-relâmpago ao longo de toda a iniciativa. Mais informações e todas as promoções podem ser consultadas na página oficial da campanha.

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